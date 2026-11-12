Двије особе погинуле приликом урушавања зграде, више њих повријеђено

Аутор:АТВ редакција
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Најмање двије особе су погинуле, а десет је повријеђено када се срушила троспратна зграда у Бруклину, саопштили су званичници Њујорка, док спасиоци претражују рушевине у потрази за евентуално затрпаним људима.
Стамбена зграда са четири стана, изграђена 1930. године, срушила се на сусједно градилиште на којем су били у току радови ископавања, а узрок пада се истражује, изјавио је Џон Еспозито, шеф градске ватрогасне службе.
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Градоначелник Зохран Мамдани је изјавио да је најмање двоје људи погинуло, а да је више од 10 особа пребачено у локалне болнице са повредама различитог степена – од критичних до оних које нису опасне по живот.
Један ватрогасац је такође задобио лакше повреде, преноси Ројтерс.
Званичници су навели да у тренутку рушења зграде у насељу Флетбуш у Бруклину, у сриједу око 16.00 часова по локалном времену, није било одмах познато колико се људи налазило у својим домовима.
Такође нису прецизирали колико је радника било на градилишту у тренутку несреће. Ватрогасна екипа, која се случајно затекла у том крају, стигла је на лице мјеста минут након рушења и помогла у извлачењу првих жртава из рушевина, рекли су надлежни новинарима на конференцији за штампу.
Снимци локалне телевизије приказали су спасиоце са псима трагачима како претражују рушевине зграде, уклањајући шут у кантама и тражећи било какве трагове да су можда неки људи остали заробљени у шупљинама испод рушевина.
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Њујоршка телевизијска станица ВАБЦ-ТВ извјестила је да су најмање четири преживјеле особе извучене из рушевина око два сата након урушавања, укључујући и једну трудницу.
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