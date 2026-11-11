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Oprez ako putujete u Hrvatsku! Sibirski ciklon probija "Bečka vrata", kreće olujni haos

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АТВ редакција
11.11.2026 14:36

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Oprez ako putujete u Hrvatsku! Sibirski ciklon probija "Bečka vrata", kreće olujni haos
Foto: Pexel/Sebastian Voortman

U srijedu je u regionu razmjerno toplo, ali promjenljivo. Uz južni vjetar na primorju povremeno pada kiša, lokalno i obilna.

Podjednako će biti i u četvrtak, a zatim nas čeka osjetna i nagla promjena vremena koja će u planinskim predjelima donijeti stvaranje snježnog pokrivača.

Danas je pretežno oblačno, uz mjestimična sunčana razdoblja, posebno u južnim krajevima. U većini predjela povremeno pada kiša, naročito poslijepodne i navečer, kada na sjevernom primorju i u gorskim krajevima može biti obilnija. Vjetar je većinom slab do umjeren jugozapadni, a na primorju jugo, koje će navečer na sjevernom dijelu ojačati. Najviša dnevna temperatura iznosi između 11 i 16, a na primorju od 15 do 20 stepeni Celzijusovih.

I u četvrtak će biti promjenljivo i pretežno oblačno, povremeno sa kišom, a na primorju i pljuskovima sa grmljavinom. Ponegdje pljuskovi mogu biti jače izraženi, osobito na sjevernom primorju gdje se očekuju obilne padavine. Vjetar će biti umjeren do jak južni i jugozapadni, dok se na primorju poslijepodne mjestimice očekuje i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 9 do 13, na primorju između 13 i 17, a najviša dnevna uglavnom od 16 do 21 stepen.

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Za četvrtak su izdata žuta i narandžasta upozorenja zbog jakog i olujnog juga i mjestimice obilne kiše. Nadležne službe upozoravaju na mogućnost lokalnog plavljenja manjeg broja objekata uz lokalne prekide aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uslovi za vožnju zbog smanjene vidljivosti i mokrih kolovoza.

„Na primorju idućih dana sa južinom ponegdje očekujemo obilnu kišu na sjeveru, dok na jugu može biti izraženijih pljuskova sa grmljavinom. U petak će jako i olujno jugo na sjeveru naglo okrenuti na sjeverni vjetar sa kojim će padavine prestajati, a temperatura padati. U subotu će vjetar nakratko zaduvati i u južnim krajevima, gdje još može biti pljuskova”, navode meteorolozi.

Na kopnu nas idućih dana čeka nastavak južine, osobito u četvrtak ponovo sa obilnom kišom u planinskim predjelima. Sredinom petka provala hladnoće kroz takozvana „Bečka vrata” donijeće naglu promjenu. Posljednje padavine prije razvedravanja u planinama biće snijeg, uz barem kratkotrajno stvaranje snježnog pokrivača kojem se neće obradovati vozači koji su ostavili ljetne gume. U subotu ujutro biće osjetno hladnije, djelomično sunčano i uglavnom bez padavina, prenosi Dnevno.hr.

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