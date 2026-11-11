Ako ovo unesete u Hrvatsku, prijeti vam kazna od 13.260 evra

Domaći sudžuk za rodbinu u Njemačkoj ili Austriji može završiti kod carinika već na ulasku u Hrvatsku. Putnici iz Bosne i Hercegovine ne smiju u ličnoj prtljazi unositi sudžuk i druge mesne prerađevine u Evropsku uniju, čak ni u malim količinama.

Zabrana važi i za fabrički zapakovane proizvode

Isto pravilo važi za domaću sudžuk i onaj kupljen u trgovini. Vakuumsko pakovanje, deklaracija proizvođača i račun ne mijenjaju pravila. Zabrana obuhvata i suho meso, kobasice, kulen, pršut i slaninu, a primjenjuje se na prvom ulasku u EU, bez obzira na krajnje odredište putnika.

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Putnici iz BiH mogu ponijeti do dva kilograma meda po osobi. Za sudžuk je dozvoljena količina u ličnoj prtljazi nula kilograma. Oslobođenje od uvoznih davanja za robu vrijednosti do 300 evra u drumskom saobraćaju odnosi se na robu čiji je unos dopušten.

Kada putniku prijeti novčana kazna?

Hrvatski Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Evropske unije za fizičke osobe propisuje kaznu od 390 do 13.260 evra za prekršaje iz člana 63. Među njima su pokušaj unošenja robe na skriven način i nepodnošenje carinske deklaracije za robu čiji je unos zabranjen ili ograničen. Iznos od 13.260 evra zakonski je maksimum za tu kategoriju prekršaja, a konkretna kazna zavisi od okolnosti slučaja i utvrđenog prekršaja.

Carinici mogu oduzeti i manju količinu sudžuke. Hrvatski pravilnik predviđa i trošak uništavanja oduzetih proizvoda od 10 eura za pošiljku do jednog kilograma, uz dodatna dva eura za svaki naredni kilogram. Tako bi uništavanje pet kilograma sudžuke koštalo 18 evra, odvojeno od eventualne prekršajne kazne.

Ako putnik na prijelazu shvati da u prtljazi ima sudžuk, treba je prijaviti cariniku tokom kontrole. Zabrana unosa važi i za prijavljene proizvode. Evropska komisija navodi da su ta ograničenja uvedena radi sprečavanja širenja zaraznih bolesti životinja, piše Mondo.