Skandal na fakultetu: Studentkinja snimana u toaletu, stigao mejl

Na zagrebačkom Filozofskom fakultetu zabilježen je slučaj neovlašćenog snimanja u ženskom WC-u. Uprava Fakulteta o incidentu je danas, u srijedu, 11. novembra, obavijestila studente i zaposlene, upozorivši ih na potrebu za dodatnim oprezom.

"Nažalost, obavještavamo vas da je na Fakultetu ponovo zabilježen incident u prostoru ženskog WC-a, u kojem je jedna osoba neovlašćeno snimala drugu osobu".

Tako glasi dio mejla koji je Uprava zagrebačkog Filozofskog fakulteta jutros poslala svojim studentima i zaposlenima, piše Jutarnji list.

Situacija je gora zbog toga što u mejlu navode da je do sličnog incidenta došlo i u januaru ove godine.

"Iako je osoba prijavljena policiji i pokrenut disciplinski postupak, molimo vas za pojačan oprez i da svako sumnjivo ponašanje odmah prijavite zaposlenima na portirnici, koji će postupiti prema dogovorenoj proceduri“, navode u mejlu koji su poslali na zajedničku mejling listu Fakulteta.

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Iz Studentskog zbora potvrđuju da je osoba koja je sada neovlašćeno snimala drugu studentkinju, te za njega od Uprave traže privremenu suspenziju.

"Uprava Fakulteta nas nije direktno informisala o navedenim slučajevima uznemiravanja, već smo za njih, kao i ostatak fakultetske javnosti, saznali iz obavještenja Uprave upućenog studentima i zaposlenima Fakulteta putem mejling liste. Te događaje smatramo izuzetno ozbiljnim i neprihvatljivim i svjesni smo zabrinutosti koju su izazvali među studentkinjama i studentima", navode u saopštenju za Jutarnji.

Kako Jutarnji list nezvanično saznaje, riječ je o istom studentu koji je studentkinje u WC-u snimao i prije nešto manje od godinu dana. O tome o kakvom je snimanju riječ, da li je student ušao u WC i snimao mobilnim telefonom ili kamerom, još nema informacija.

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Jutarnji list poslao je upite Upravi Filozofskog fakulteta i zagrebačkoj policiji radi razjašnjavanja okolnosti događaja, poduzetih mjera i mogućih posljedica za osumnjičenog studenta. Njihovi se odgovori još očekuju.