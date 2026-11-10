Upao u ugostiteljski objekat sa drvenom palicom i bokserom, pa napao dva mladića

U ugostiteljskom objektu na Željezničkoj stanici u Mojkovcu došlo je do incidenta, kada je u objekat ušao B.Č. (29) i fizički napao mladiće koji su se nalazili unutra.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Mojkovac su, preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, a po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, lišili slobode B.Č. (29) zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje na štetu dva sugrađanina.

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"Sumnja se da je B.Č. 8. novembra 2026. godine, oko 20.30 časova, na Željezničkoj stanici u Mojkovcu, u jednom ugostiteljskom objektu, fizički napao A.F. (23), zadavši mu drvenom palicom više udaraca u glavu i tijelo, kao i zatvorenom šakom, na kojoj je imao metalni bokser", saopšteno je iz UP.

Dodaju da je tom prilikom osumnjičeni, kako se sumnja, fizički napao i petnaestogodišnjeg maloljetnika, kojem je zadao dva udarca u glavu zatvorenom šakom, na kojoj je takođe imao metalni bokser. Obe napadnute osobe zadobile su lake telesne povrede.

Osim toga, osumnjičeni je prema oštećenima upotrijebio i sprej sa nadražujućim dejstvom.

Nakon pronalaska i dovođenja u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Mojkovac, od B.Č. su prikupljena obavještenja o okolnostima predmetnog događaja, o čemu je upoznat nadležni državni tužilac.

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Postupajući po nalogu državnog tužioca, B.Č. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio navedeno krivično djelo. On je uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku, priveden nadležnom državnom tužiocu na dalje postupanje.

(Telegraf.rs)