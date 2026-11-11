Nova tragedija u porodici Kristiana Periša nakon njegove smrti

Porodica Kristiana Josipa Periša doživjela je novu tragediju nakon što je ovaj mladić preminuo u zagrebačkoj Psihijatrijskoj bolnici Jankomir, pišu mediji.

Iz porodice su dali prvu izjavu nakon hapšenja četvorice medicinskih tehničara osumnjičenih za teško ubistvo te zatražila najstrože kazne i oduzimanje licenci za rad svima koji su učestvovali u tragediji.

Kristianova porodica oglasila se potresnom izjavom.

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Kako navode, Kristian je sa zaručnicom iščekivao dijete, ali ona je nakon šoka uzrokovanog njegovom smrću izgubila bebu, piše "Jutarnji.hr".

"Nisu ubili samo njega, nego i dijete koje je njegova zaručnica izgubila prije nekoliko dana", poručila je porodica koja je zbog pretrpljene traume morala potražiti i ljekarsku pomoć.

U bolnicu stigao mirno i bez agresije

Član porodice opisala je kako je Kristian u bolnicu došao mirnim putem i u pratnji hitne pomoći, jer je osjećao strahove i želio razgovor sa stručnom osobom. Tokom dolaska bio je kooperativan i nije pokazivao znakove agresije.

Međutim, osjećao je nelagodu pri dolasku na Jankomir jer je godinama ranije u drugoj ustanovi doživio fizičko nasilje i gušenje, o čemu se tek nedavno povjerio trećoj osobi.

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O njegovoj smrti bolnica nije direktno obavijestila porodicu, nego zaručnicu, i to kasno naveče 21. oktobra. Porodica je za tragediju saznala tek naknadno.

Kada su stigli u bolnicu, rečeno im je da je pacijent bio psihomotorno uznemiren, da su ga pokušavali sputati te da je nakon primljene terapije odjednom prestao disati i izgubio puls.

Dežurna doktorka tvrdila je kako je tek došla u noćnu smjenu i da ne zna detalje, a porodici najprije nije bilo dozvoljeno ni da vidi tijelo uz izgovor da se u sobi nalaze drugi pacijenti.

Tek nakon insistiranja i pozivanja na zakonska prava, porodici je omogućen ulazak, pri čemu su zatekli praznu sobu u kojoj je ležalo samo Kristijanovo tijelo.

Posebno ih je šokirala reakcija doktorke koja je pri izlasku iz bolnice jednoj ženi iz porodice rekla kako će, "kada tuga prođe, popiti kafu da joj prepriča kakav je divan dan imala s Kristianom", iako je samo nekoliko minuta prije tvrdila da o događaju ne zna ništa jer je tek stigla u smjenu.

Odmah posumnjali u zvaničnu verziju

U izdatim dokumentima kao uzrok smrti navedeno je zatajenje srca (arest). Međutim, uvidom u tijelo porodica je uočila sumnjive tragove i povrede po vratu, što je izazvalo duboku sumnju u zvanične tvrdnje, s obzirom na to da je Kristian bio potpuno fizički zdrav.

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Sljedećeg dana porodica je podnijela prijavu policiji zbog sumnje u nasilnu smrt, a potom i krivičnu prijavu nadležnom državnom tužilaštvu, uz zahtjev Ministarstvu za sprovođenje vanredne inspekcijske kontrole i očuvanje svih snimaka videonadzora.

Porodica Periš poručuje kako očekuje potpunu pravdu te da svi odgovorni, i oni koji su direktno učestvovali i oni koji su sve posmatrali, moraju dobiti otkaze, ostati bez licenci za rad i krivično odgovarati.

"Kristian je pristao da ode unutra kako bi mu pomogli, a ljekari, sestre i tehničari su ga iznevjerili", zaključuje obitelj.

Podsjećamo, policija je uhapsila četvoricu medicinskih tehničara zbog sumnje da su počinili krivično djelo teško ubistvo.