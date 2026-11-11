Drugo donatorsko veče "Srbi za Srbe": Za pomoć porodicama širom Balkana prikupljeno više od 86.000 KM

Drugo donatorsko veče Humanitarne organizacije „Srbi za Srbe“ okupilo je više od 200 gostiju, a zahvaljujući njihovoj humanosti i spremnosti da budu dio ove priče, za sada je prikupljeno 86.222 KM. Uplate i dalje pristižu, pa ovo nije konačan iznos.

Posebnu pažnju i veliko interesovanje izazvala je humanitarna aukcija, tokom koje je prikupljeno 31.500 KM.

Među vrijednim i jedinstvenim predmetima koji su našli svoje mjesto na aukciji bili su:

Zmijanjski vez paket, ženska kravata i uamljena slika sa motivima zmijanjskog veza - 2.000 evra

Sabrana djela Matije Bećković sa ličnom posvezom - 2.000 evra

Jubilarni dres sa potpisima igrača FK Borac i Monografija „Vijek banjalučkog Borca“ - 1.750 evra

Potpisana vaterpolo lopta zlatne generacije - 1.500 evra

Slika Put carskog Hilandara - 4.000 evra

Miroslavljevo jevanđelje - 5.000 evra

"Naše veče započeli smo blagoslovom sveštenstva i lomljenjem pogače, a dijeleći pogaču sa nama, niste bili samo naši gosti već ste postali i domaćini ove večeri. Posebno emotivan dio večeri bili su kratki filmovi u kojima je predstavljen rad organizacije i porodice kojima je do sada pružena pomoć", rekli su iz organizacije.

Gosti su imali priliku da vide porodice i domove iz Republike Srpske, Srbije, Republike Srpske Krajine, Crne Gore, Kosova i Metohije, Makedonije i FBiH, da se upoznaju sa sudbinama porodica koje su, zahvaljujući dobrim ljudima, dobile novu priliku za dostojanstveniji život.

Neke od tih porodica dobile su nove kuće ili su im obnovljeni postojeći domovi, drugima je obezbijeđen stočni fond, poljoprivredne mašine i sredstva za rad. Pomoć nije uvijek ista, jer ni potrebe porodica nisu iste.

"Ali, naš cilj je uvijek isti: da ljudi mogu da žive od svoga rada, da djeca imaju sigurnije djetinjstvo i da porodice ne gube nadu u bolju budućnost", kažu iz organizacije.

U filmovima gosti su mogli vidjeti i ono što se često ne vidi izvan humanitarnog rada. Sve ono što prethodi jednoj pomoći, razgovore sa porodicama, obilaske, planiranje, izgradnju i brojne ljude koji učestvuju u svakom koraku.

"Organizacija „Srbi za Srbe“ do sada je pomogla više od 18.500 djece širom Balkana. Sve to ne bi bilo moguće bez ljudi koji su odlučili da budu dio ove misije. Bez vas, gostiju na našoj donatorskoj večeri. Vaša podrška pokazuje da postoje ljudi koji ne okreću glavu od tuđe nevolje, muke i borbe i koji razumiju da se velike stvari mogu postići samo onda kada se udružimo. Hvala Vam", rekli su iz organizacije.