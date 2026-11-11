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"Prešla je na duhove": Đorđe David komentarisao ljubavni život koleginice

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АТВ редакција
11.11.2026 14:31

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Mina Kostić i Kasper - Mane Ćuruvija
Foto: Instagram/casper4casper

Na snimanju nove epizode muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" danas se među prvima pojavio član žirija Đorđe David, koji je, kao i obično, bio raspoložen za razgovor sa okupljenim predstavnicima medija.

Budući da je ekipa prethodnih dana imala intenzivan tempo rada, novinare je zanimalo da li je naporno snimati tri dana zaredom, a Đorđe je kratko odgovorio:

"Nije, nije. Sad smo imali tonsku probu, ja sam sa ovim mojim kandidatima koji će danas pevati prezadovoljan. Imaju glavice, rade im mozgići", rekao je Đorđe David.

Na pitanje kakva je trenutno atmosfera među članovima žirija, Đorđe je kroz osmeh kratko poručio:

"Testosteron na visini!"

Razgovor se potom dotakao i Mine Kostić, odnosno njenih novih pjesama koje joj, prema navodima, piše njen izabranik Kasper, piše Grand.

Đorđe nije krio da nije upućen u ovu temu, pa je na pitanje novinara odgovorio u svom stilu:

"To je isto kao da me pitaš da li znam nešto u vezi sa kvantnom fizikom. Znam ko je Mina Kostić, a Kasper je za mene duh iz bajke kog sam mnogo volio", rekao je muzičar.

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Kada su mu novinari pojasnili da je Kasper Minin izabranik, Đorđe je nastavio u šaljivom tonu.

"Pa dobro, prešla je na duhove, to je okej, to je u redu", poručio je Đorđe David.

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Tagovi :

Mina Kostić

Đorđe David

Pjevačica

Pjevač

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