Novi preokret u slučaju Bake Praseta

Nakon incidenta koji se dogodio, kada je Baka Prase na svom storiju na društvenoj mreži Instagram objavio najprije da su ga maskirani ljudi priveli oko šest ujutru, isplivala je informacija da to nije istina i da je sve uradio zbog videa za Jutjub, zbog čega mu prijeti krivična prijava.

Naime, Više javno tužilaštvo u Beogradu oglasilo se saopštenjem o slučaju Bogdana Ilića poznatijeg kao Baka Prase, u kom su demantovali da je priveden i istakli da će protiv njega da bude podnesena krivična prijava.

U međuvremenu objavljeno je još par storija gdje se Jutjuber dovodi u vezu sa pranjem novca, kako je naveo na jednom od storija, navodno njegov tim.

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Na njegovom profilu na Instagramu sada je svanula nova informacija koja je opet zaintrigirala sve.

"Potvrđeno: Bogdan sutra izlazi iz pritvora i preuzima Instagram. Očekujte da će sutra da se oglasi oko 19 časova", stajalo je u najnovijoj objavi.

Naredni koraci u istrazi jesu prikupljanje dokaza od strane Tužilaštva za visokotehnološki kriminal.

Tužilaštvo će da utvrdi sa kog naloga je objava napisana, da li ju je zaista napisao Baka prase, a biće izvršene i dodatne provjere kako bi bilo utvrđeno da li mu je neko drugi hakovao profil i objavio niz storija sa navodno lažnim informacijama.

(Telegraf)