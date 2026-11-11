Logo

Novi preokret u slučaju Bake Praseta

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
11.11.2026 07:58

Komentari:

0
Baka prase
Foto: Printscreen/Instagram/Baka Prase

Nakon incidenta koji se dogodio, kada je Baka Prase na svom storiju na društvenoj mreži Instagram objavio najprije da su ga maskirani ljudi priveli oko šest ujutru, isplivala je informacija da to nije istina i da je sve uradio zbog videa za Jutjub, zbog čega mu prijeti krivična prijava.

Naime, Više javno tužilaštvo u Beogradu oglasilo se saopštenjem o slučaju Bogdana Ilića poznatijeg kao Baka Prase, u kom su demantovali da je priveden i istakli da će protiv njega da bude podnesena krivična prijava.

U međuvremenu objavljeno je još par storija gdje se Jutjuber dovodi u vezu sa pranjem novca, kako je naveo na jednom od storija, navodno njegov tim.

Кристијан Иван Периш

Region

Otkriveni novi detalji o smrti Periša: Evo šta je sve primio

Na njegovom profilu na Instagramu sada je svanula nova informacija koja je opet zaintrigirala sve.

"Potvrđeno: Bogdan sutra izlazi iz pritvora i preuzima Instagram. Očekujte da će sutra da se oglasi oko 19 časova", stajalo je u najnovijoj objavi.

Naredni koraci u istrazi jesu prikupljanje dokaza od strane Tužilaštva za visokotehnološki kriminal.

Tužilaštvo će da utvrdi sa kog naloga je objava napisana, da li ju je zaista napisao Baka prase, a biće izvršene i dodatne provjere kako bi bilo utvrđeno da li mu je neko drugi hakovao profil i objavio niz storija sa navodno lažnim informacijama.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Baka Prase

Komentari (0)

Više iz rubrike

Pjevačica Katarina Živković veoma mlada zakoračila je na muzičku scenu, a tokom godina publika je imala priliku da prati njene brojne transformacije. Danas izgleda bolje nego ikada, ali je priznala da je jedan zdravstveni problem bio prekretnica u njenom životu.

Scena

Katarina Živković otkrila sa kakvim se zdravstvenim problemom suočila

12 h

0
Kendal Džener ponovo je privukla pažnju javnosti, ovoga puta ne modnim angažmanom, već provokativnom reklamnom kampanjom za svoj brend tekile 818. Manekenka i poduzetnica osmislila je reklamu u kojoj šeta raskošnim vrtom imanja Flamingo Estate u Los Anđelesu, ostavljajući utisak da na sebi nema odjeću.

Scena

Mreže bruje o reklami Kendal Džener: „Pa, ona je gola!“

12 h

0
Jelena Karleuša prijavljena tužilaštvu: Tražila od bivše direktorice RTS-a da zaposli "njeno dijete"

Scena

Jelena Karleuša prijavljena tužilaštvu: Tražila od bivše direktorice RTS-a da zaposli "njeno dijete"

16 h

0
Baka prase

Scena

Objavljene fotografije navodnog hapšenja Bake Prase

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima