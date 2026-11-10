Katarina Živković otkrila sa kakvim se zdravstvenim problemom suočila

Pjevačica Katarina Živković veoma mlada zakoračila je na muzičku scenu, a tokom godina publika je imala priliku da prati njene brojne transformacije.

Danas izgleda bolje nego ikada, ali je priznala da je jedan zdravstveni problem bio prekretnica u njenom životu.

Kako je otkrila, nakon analize krvi saznala je da ima insulinsku rezistenciju, zbog čega je odlučila da promijeni životne navike kako bi spriječila razvoj dijabetesa.

Promijenila ishranu i životne navike

- Radila sam analizu krvi i tako su mi otkrili insulinsku rezistenciju. Morala sam iz korijena da promijenim režim ishrane, potpuno izbacim ugljene hidrate, a onda i način života. Pojačala sam treninge i zato sam i smršala. Više nemam višak kilograma, koje sam dobila na nervnoj bazi. Meni su svi ostali rezultati savršeni, problem je samo taj insulin – rekla je svojevremeno pjevačica.

Dodala je da je morala da prestane da se nervira zbog svake sitnice, da se zdravije hrani, trenira i pridržava uputstava ljekara.

Priznala je i da joj je bioritam i dalje poremećen, te da čak i kada nema poslovnih obaveza, prije pet časova ujutru ne može da zaspi. Ipak, trudi se da se što više odmara kada ne radi.

Porodična podrška joj mnogo znači

Pjevačica je dugo čuvala privatnost svog emotivnog partnera, sa kojim ima sina Stefana, a nedavno je govorila i o mogućnosti proširenja porodice.

- Mi smo osam godina zajedno i stvarno nikada nisam pričala o njemu. On jeste bio i jeste moja najveća podrška. Da to nije tako, publika bi to sigurno vidjela. Vidjelo bi se po mom izgledu, pjesmama, nastupima, tako da mislim da naša djela ponekad govore više od riječi – rekla je Katarina.

Priželjkuje i djevojčicu

Istakla je da joj porodična podrška omogućava da se bezbrižno posveti poslu i nastupima.

- Bezbrižna sam kada odem na nastup, znam da mi je dijete sa ljudima koji ga najviše vole i onda sam spremna da dam sto odsto sebe na poslu. Svakoj ženi je to jako potrebno. Stefan je isti tata, a djevojčica će biti na mene, to su neke moje želje – rekla je pjevačica.

(Avaz)