Mreže bruje o reklami Kendal Džener: „Pa, ona je gola!“

Autor:ATV redakcija
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Kendal Džener (Kendall Jenner) ponovo je privukla pažnju javnosti, ovoga puta ne modnim angažmanom, već provokativnom reklamnom kampanjom za svoj brend tekile 818.
Manekenka i preduzetnica osmislila je reklamu u kojoj šeta raskošnim vrtom imanja Flamingo Estejt u Los Anđelesu (Los Angeles), ostavljajući utisak da na sebi nema odjeću.
Ipak, na kraju se otkriva da nosi bijelu mini-haljinu bez naramenica, a cijela ideja kampanje zasniva se na poruci da je njena tekila „gola“, odnosno bez vještačkih aroma, zaslađivača i dodataka.
"Uopšte nisam gola. Tekila je ta koja je gola", poručila je Džener u reklami.
Kampanja je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, a objava je za svega nekoliko sati prikupila više od 700.000 lajkova. U razgovoru za magazin „El“ (Elle), Džener je objasnila da je željela spojiti provokativan pristup sa predstavljanjem kvaliteta proizvoda.
Istakla je da joj je bilo važno da reklama bude zabavna, ali i da publika njen brend shvati ozbiljno.
Prvobitno je razmišljala o više humorističnih elemenata, ali se na kraju odlučila za bajkovitiji i prirodniji koncept, sa manje komedije i naglašenom estetikom.
(Avaz)
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