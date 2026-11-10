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Objavljene fotografije navodnog hapšenja Bake Prase

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АТВ редакција
10.11.2026 13:01

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Baka prase
Foto: Printscreen/Instagram/Baka Prase

Nakon što se Više javno tužilaštvo u Beogradu oglasilo povodom slučaja Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, otkriveni su i naredni koraci u istrazi.

Iako je demantovano da je popularni jutjuber priveden, potvrđeno je da će protiv njega biti podnesena krivična prijava zbog širenja lažnih informacija i izazivanja panike u javnosti.

Sve je počelo kada je Baka Prase na svom Instagram profilu objavio da su ga maskirani muškarci priveli oko šest sati ujutro.

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Ubrzo se pojavila informacija da je cijeli događaj navodno insceniran zbog snimanja sadržaja za Jutjub.

Međutim, na njegovom profilu potom su osvanule nove objave u kojima se tvrdilo da mu je određeno zadržavanje do 48 sati, kao i da je priveden zbog sumnje na pranje novca za "Alta banku" i Davora Macuru. Uz to je objavljen i snimak nadzorne kamere na kojem se vidi kako maskirane osobe odvode Bogdana Ilića.

Наводно хапшење Баке Прасе
Navodno hapšenje Bake Prase
Screenshot

Prema dostupnim informacijama, naredni koraci u istrazi odnose se na prikupljanje dokaza Tužilaštva za visokotehnološki kriminal. Biće utvrđeno s kojeg naloga su objavljene sporne informacije, ko ih je postavio, ali i postoji li mogućnost da je profil jutjubera bio hakovan.

Oglasilo se tužilaštvo

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da su nakon provjera, zajedno s policijskim službenicima Policijske stanice Savski venac, utvrdili da su navodi o odvođenju i hapšenju Bogdana Ilića lažni.

Tim Bake Praseta je na njegovom Instagram profilu objavio fotografiju navodnog hapšenja.

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"Nakon izvršenih provjera u vezi s navodima objavljenim na društvenoj mreži Instagram na profilu bakaprase o odvođenju Bogdana Ilića od strane maskiranih lica, te njegovom hapšenju zbog povezanosti s Alta bankom, Više javno tužilaštvo u Beogradu i policijski službenici PS Savski venac utvrdili su da je riječ o lažnim navodima", navedeno je u saopštenju.

Sporne objave

Dodali su da je Ilić u komunikaciji s policijom pojasnio kako su sporne objave nastale zbog snimanja videa koji je planirao objaviti na svom Jutjubu.

Ipak, tužilaštvo je ocijenilo da je objavljivanjem takvih informacija izazvao uznemirenost javnosti.

"Imajući u vidu da je objavljivanjem lažnih informacija na svom Instagram profilu Bogdan Ilić širio paniku u javnosti, protiv istog će biti podnesena krivična prijava Posebnom odjeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala VJT u Beogradu zbog krivičnog djela izazivanje panike i nereda", saopšteno je iz tužilaštva.

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Tagovi :

Baka Prase

hapšenje

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