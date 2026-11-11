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Karleuši blokiran račun zbog dugovanja

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АТВ редакција
11.11.2026 13:46

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Jelena Karleuša
Foto: Youtube/AmiG Show

Firma Jelene Karleuše „JK Entertainment” nalazi se u velikim problemima, a račun joj je ponovo u blokadi zbog prinudne naplate.

Prema podacima iz zvanične evidencije Narodne banke Srbije, račun preduzetničke radnje „Jelena Karleuša PR izvođačka umjetnost JK Entertainment” ima status blokade zbog prinudne naplate, a ukupan iznos iznosi 788.703,15 dinara. Najnovija blokada evidentirana je 6. novembra.

Iz dostupnih podataka nije moguće utvrditi kome se duguje novac niti po kom konkretnom osnovu je pokrenuta prinudna naplata.

Račun joj i ranije bio u blokadi

Ovo nije prvi put da se firma poznate pjevačice našla u ovakvoj situaciji. Prema evidenciji, račun je tokom prethodnih pet godina bio blokiran u pet navrata, uključujući i aktuelnu blokadu.

Prvi evidentirani slučaj dogodio se 17. oktobra 2023. godine, kada je blokada trajala jedan dan. Samo nedjelju dana kasnije, 25. oktobra, račun je ponovo blokiran na osam dana.

Finansijske poteškoće u vidu blokade računa zabilježene su i 26. septembra 2024. godine, kada je blokada trajala jedan dan. Slična situacija ponovila se i ove jeseni, kada je račun bio blokiran od 1. do 12. oktobra, ukupno 11 dana, da bi već 6. novembra ponovo dospio u blokadu.

Šta znači prinudna naplata?

Prinudna naplata podrazumijeva postupak u kojem Narodna banka Srbije, na osnovu odgovarajućih izvršnih rješenja ili naloga, sprovodi naplatu obaveza sa računa dužnika bez njegove saglasnosti. Takva naplata može se sprovoditi po različitim osnovima, uključujući poreska i druga javna dugovanja, sudska rješenja ili naloge povjerilaca.

Preduzetnička radnja „JK Entertainment” registrovana je 2021. godine za djelatnost izvođačke umjetnosti.

(Mondo)

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Jelena Karleuša

Dugovi

Račun

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