Logo

CIK BiH: Moguće žalbe na odluke o dodjeli, prestanku i mirovanju mandata

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
11.11.2026 14:13

Komentari:

0
CIK BiH: Moguće žalbe na odluke o dodjeli, prestanku i mirovanju mandata
Foto: ATV

Na odluke o dodjeli, prestanku i mirovanju mandata izabranih članova organa vlasti u BiH moguće je uložiti žalbu u roku od dva dana od objavljivanja odluke na zvaničnoj internet-stranici Centralne izborne komisije BiH, saopšteno je iz ove komisije.

Žalbe je moguće podnijeti putem faksa na broj 033/251-329, elektronske pošte na adresu: kontakt@izbori.ba ili lično u sjedište CIK-a u Sarajevu.

Iz CIK-a su naveli da će sve odluke o dodjeli, prestanku i mirovanju mandata biti objavljene na zvaničnoj internet stranici.

Мирна Савић Бањац

BiH

Zamjenski mandati dodijeljeni: Mirna Savić Banjac odbijena, Kojić mijenja Amidžića

CIK je ranije danas donio niz odluka o stavljanju mandata u mirovanje, te dodijelio privremene zamjenske mandate za više nivoa zakonodavne vlasti u BiH.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

CIK BiH

žalba

Komentari (0)

Više iz rubrike

Nenad Nešić, predsjednik DNS-a

BiH

Nešić: ”Čajić nije moj vozač, bio mi je u pratnji dok je radio u DKPT-u”

2 h

0
Pumpa

BiH

Gorivo u BiH skuplje nego u Sloveniji

2 h

0
Zamjenski mandati dodijeljeni: Mirna Savić Banjac odbijena, Kojić mijenja Amidžića

BiH

Zamjenski mandati dodijeljeni: Mirna Savić Banjac odbijena, Kojić mijenja Amidžića

3 h

1
Zemljotres pogodio BiH!

BiH

Zemljotres pogodio BiH!

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima