CIK BiH: Moguće žalbe na odluke o dodjeli, prestanku i mirovanju mandata

Na odluke o dodjeli, prestanku i mirovanju mandata izabranih članova organa vlasti u BiH moguće je uložiti žalbu u roku od dva dana od objavljivanja odluke na zvaničnoj internet-stranici Centralne izborne komisije BiH, saopšteno je iz ove komisije.

Žalbe je moguće podnijeti putem faksa na broj 033/251-329, elektronske pošte na adresu: kontakt@izbori.ba ili lično u sjedište CIK-a u Sarajevu.

Iz CIK-a su naveli da će sve odluke o dodjeli, prestanku i mirovanju mandata biti objavljene na zvaničnoj internet stranici.

BiH Zamjenski mandati dodijeljeni: Mirna Savić Banjac odbijena, Kojić mijenja Amidžića

CIK je ranije danas donio niz odluka o stavljanju mandata u mirovanje, te dodijelio privremene zamjenske mandate za više nivoa zakonodavne vlasti u BiH.