Pucnjava u Budvi: Jedna osoba stradala, druga povrijeđena

Jedna osoba je poginula, a jedna je povrijeđena u pucnjavi koja se dogodila večeras u Budvi, pišu crnogorski mediji.

Pucnjava se, prema informacijama "Vijesti", dogodila u restoranu kod glavnih semafora u Budvi.

Jedna osoba ubijena je i njeno tijelo ostalo je na pločniku ispred jednog restorana, dok je druga, ranjena, pobjegla sa lica mjesta.

Njega je policija zatekla kod Osnovne škole, odatle je kolima Hitne pomoći transportovan na ukazivanje ljekarske pomoći.

Kod ranjenog su pronađena dva pištolja.

Policija traga za još dvije osobe koje su pobjegle.