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Desetine hiljada ljudi na ulicama širom Španije: Protesti negdje prerasli u sukobe

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АТВ редакција
12.11.2026 08:04

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Demonstranti koriste metalnu ogradu kako bi pokušali nasilno da uđu u "Epl stor" tokom sukoba koji su uslijedili nakon generalnog štrajka na nacionalnom nivou, u Barseloni (Španija), u srijedu, 11. novembra 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP/Emilio Morenatti

Desetine hiljada ljudi izašle su na ulice širom Španije tokom prvog opšteg štrajka u zemlji u posljednjih 14 godina, koji su organizovali najveći sindikati zbog sve težeg pristupa stanovanju i rasta troškova života. U pojedinim gradovima protesti su prerasli u sukobe demonstranata i policije.

Prema podacima koje prenosi Bi-Bi-Si, u Madridu se okupilo oko 120.000 ljudi, dok je u Barseloni protestovalo više od 50.000 građana.

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Najnapetije je bilo u Barseloni, gdje su se pojedine grupe demonstranata sukobile sa policijom. Na snimcima sa ulica vide se maskirani muškarci koji pale kontejnere za smeće i razbijaju izloge prodavnica, dok policija pokušava da uspostavi kontrolu, koristeći suzavac.

Radnici su postavili i barikade, među kojima su bile i one sa zapaljenim gumama. Javni prevoz gotovo je u potpunosti obustavljen, a blokirani su i prilazi fabrikama, pijacama i važnim saobraćajnim čvorištima.

Protestne straže organizovane su ubrzo nakon što je štrajk počeo u ponoć, što je dodatno otežalo funkcionisanje grada.

Sukobi i u Madridu, uhapšeno više od 50 ljudi

Napeto je bilo i u Madridu, gdje je došlo do guranja između demonstranata i policije u blizini glavne veletržnice u zemlji. Hiljade ljudi okupile su se i na glavnoj gradskoj aveniji, privremeno blokirajući saobraćaj.

Vladini zvaničnici saopštili su da je širom zemlje uhapšeno više od 50 osoba zbog incidenata tokom protesta.

Lider sindikata UGT Pepe Alvares ocijenio je da je štrajk uspio, dok je Unai Sordo iz sindikata CC OO rekao da je odziv radnika bio „veoma značajan“.

Stanovanje i troškovi života glavni razlozi

Glavni razlozi za organizovanje štrajka su sve veći problemi u pronalaženju pristupačnog stambenog prostora i rastući troškovi života. Protesti se održavaju i uoči izbora na kojima bi, prema ocjenama koje prenose mediji, krajnja desnica mogla doći na vlast, prenosi GlasSrpske.

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Za razliku od ranijih generalnih štrajkova, koji su predstavljali ozbiljan izazov za vladu, aktuelni protest ima drugačiju političku pozadinu. Premijer Pedro Sančez i njegovi ministri čak su pozvali radnike da obustave rad i zahtijevaju dostupnije stanovanje.

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Španija

Protesti

Štrajk

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