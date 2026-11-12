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Трамп: Техеран тај који води рат против Америке

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АТВ редакција
12.11.2026 07:19

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Предсједник Доналд Трамп стоји на бини након обраћања на предизборном скупу на Регионалном аеродрому Салина, у недјељу, 1. новембра 2026. године, у Салини, у Канзасу.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да САД нису започеле рат са Ираном, већ да је Техеран тај који води рат против Америке још од 1979. године.

"Америка није започела рат са Ираном. Иран води рат против Америке од 1979. године", рекао је Трамп, алудирајући на кризу са америчким таоцима у Техерану 1979. године, наводи Гардијан.

Како напомиње овај лист, Трамп, током обраћања на церемонији поводом Дана ветерана на Националном гробљу Арлингтон у Вирџинији, није спомињао америчко-израелске нападе на Иран током ове године, којима је обновљен сукоб са Техераном и покренута велика војна ескалација у региону.

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"Ово је заиста невјероватно вријеме у историји наше земље. Радимо ствари за које нико никада није мислио да су могуће. И да, имамо неке мање неуспјехе. Ријешићемо их веома добро", поручио је амерички предсједник.

Трамп је присуствовао церемонији поводом Дана ветерана на Националном гробљу Арлингтон, заједно са потпредсједником САД Џеј Ди Венсом и министром одбране Питом Хегсетом, пише Танјуг.

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