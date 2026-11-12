Dvije osobe poginule prilikom urušavanja zgrade, više njih povrijeđeno

Najmanje dvije osobe su poginule, a deset je povrijeđeno kada se srušila trospratna zgrada u Bruklinu, saopštili su zvaničnici Njujorka, dok spasioci pretražuju ruševine u potrazi za eventualno zatrpanim ljudima.

Stambena zgrada sa četiri stana, izgrađena 1930. godine, srušila se na susjedno gradilište na kojem su bili u toku radovi iskopavanja, a uzrok pada se istražuje, izjavio je Džon Espozito, šef gradske vatrogasne službe.

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Gradonačelnik Zohran Mamdani je izjavio da je najmanje dvoje ljudi poginulo, a da je više od 10 osoba prebačeno u lokalne bolnice sa povredama različitog stepena – od kritičnih do onih koje nisu opasne po život.

Jedan vatrogasac je takođe zadobio lakše povrede, prenosi Rojters.

Zvaničnici su naveli da u trenutku rušenja zgrade u naselju Fletbuš u Bruklinu, u srijedu oko 16.00 časova po lokalnom vremenu, nije bilo odmah poznato koliko se ljudi nalazilo u svojim domovima.

Takođe nisu precizirali koliko je radnika bilo na gradilištu u trenutku nesreće. Vatrogasna ekipa, koja se slučajno zatekla u tom kraju, stigla je na lice mjesta minut nakon rušenja i pomogla u izvlačenju prvih žrtava iz ruševina, rekli su nadležni novinarima na konferenciji za štampu.

Snimci lokalne televizije prikazali su spasioce sa psima tragačima kako pretražuju ruševine zgrade, uklanjajući šut u kantama i tražeći bilo kakve tragove da su možda neki ljudi ostali zarobljeni u šupljinama ispod ruševina.

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Njujorška televizijska stanica VABC-TV izvjestila je da su najmanje četiri preživjele osobe izvučene iz ruševina oko dva sata nakon urušavanja, uključujući i jednu trudnicu.

(Telegraf.rs)