Logo

Dvije osobe poginule prilikom urušavanja zgrade, više njih povrijeđeno

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
12.11.2026 07:07

Komentari:

0
Vozilo Hitne pomoći.
Foto: Pexels

Najmanje dvije osobe su poginule, a deset je povrijeđeno kada se srušila trospratna zgrada u Bruklinu, saopštili su zvaničnici Njujorka, dok spasioci pretražuju ruševine u potrazi za eventualno zatrpanim ljudima.

Stambena zgrada sa četiri stana, izgrađena 1930. godine, srušila se na susjedno gradilište na kojem su bili u toku radovi iskopavanja, a uzrok pada se istražuje, izjavio je Džon Espozito, šef gradske vatrogasne službe.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp o Iranu: Trebaće im 25 godina da obnove ono što smo uništili

Gradonačelnik Zohran Mamdani je izjavio da je najmanje dvoje ljudi poginulo, a da je više od 10 osoba prebačeno u lokalne bolnice sa povredama različitog stepena – od kritičnih do onih koje nisu opasne po život.

Jedan vatrogasac je takođe zadobio lakše povrede, prenosi Rojters.

Zvaničnici su naveli da u trenutku rušenja zgrade u naselju Fletbuš u Bruklinu, u srijedu oko 16.00 časova po lokalnom vremenu, nije bilo odmah poznato koliko se ljudi nalazilo u svojim domovima.

Takođe nisu precizirali koliko je radnika bilo na gradilištu u trenutku nesreće. Vatrogasna ekipa, koja se slučajno zatekla u tom kraju, stigla je na lice mjesta minut nakon rušenja i pomogla u izvlačenju prvih žrtava iz ruševina, rekli su nadležni novinarima na konferenciji za štampu.

Snimci lokalne televizije prikazali su spasioce sa psima tragačima kako pretražuju ruševine zgrade, uklanjajući šut u kantama i tražeći bilo kakve tragove da su možda neki ljudi ostali zarobljeni u šupljinama ispod ruševina.

Ротација-илустрација

Region

Pucnjava u Budvi: Jedna osoba stradala, druga povrijeđena

Njujorška televizijska stanica VABC-TV izvjestila je da su najmanje četiri preživjele osobe izvučene iz ruševina oko dva sata nakon urušavanja, uključujući i jednu trudnicu.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Njujork

Amerika

srušila se zgrada

Komentari (0)

Više iz rubrike

Tramp o Iranu: Trebaće im 25 godina da obnove ono što smo uništili

Svijet

Tramp o Iranu: Trebaće im 25 godina da obnove ono što smo uništili

10 h

0
Užas: Bračni par seksualno zlostavljao kćerku, nudili je prijatelju iz BiH za otplatu duga

Svijet

Užas: Bračni par seksualno zlostavljao kćerku, nudili je prijatelju iz BiH za otplatu duga

10 h

1
Nesreća vozila izazvana gustom maglom na autoputu blizu Jambola, Bugarska, u utorak, 10. novembra 2026.

Svijet

Uhapšen osumnjičeni za lančani sudar: U udesu 86 vozila poginulo 11, a povrijeđeno 50 osoba

11 h

0
Premijerka Italije

Svijet

Žestok odgovor Meloni: Žele da je nacija paralizovana i uplašena, nećemo to dozvoliti

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima