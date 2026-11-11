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Uhapšen osumnjičeni za lančani sudar: U udesu 86 vozila poginulo 11, a povrijeđeno 50 osoba

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АТВ редакција
11.11.2026 22:11

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Nesreća vozila izazvana gustom maglom na autoputu blizu Jambola, Bugarska, u utorak, 10. novembra 2026.
Foto: Bulgarian News Agency via AP/Tanjug

Vozač kamiona koji je učestvovao u izazivanju teškog lančanog sudara na auto-putu „Trakija“ u Bugarskoj 10. novembra je uhapšen, saopštili su predstavnici policije u Jambolu.

Vozač je državljanin Rumunije i već je jednom saslušan, ali se očekuju i dodatni razgovori s njim.

Za sada još nije jasno šta se tačno dešavalo s kamionom neposredno prije nesreće, odnosno da li se zaustavio na kolovozu, kretao malom brzinom ili je izvodio neki manevar. U njega je udario autobus, nakon čega je uslijedio sudar s desetinama drugih vozila.

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Prema prvim informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova, do prvog sudara došlo je na kolovoznoj traci u smjeru ka Burgasu, oko 289. kilometra auto-puta, na području između petlji „Zimnica“ i „Kabile“.

Teretno vozilo prepriječilo je put autobusu u kojem su se nalazili putnici. Potom je u njega udario drugi kamion koji je prevozio žito, a nakon toga i putnički automobil.

Lančani sudari zahvatili su obje kolovozne trake auto-puta. Prema zvaničnim podacima, u sudarima je učestvovalo ukupno 86 vozila – 63 u smjeru ka Burgasu i 23 u smjeru ka Sofiji.

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U teškim nesrećama poginulo je 11 osoba, dok je više desetina ljudi povrijeđeno. Povrijeđeni su prevezeni u bolnice u Jambolu, Slivenu i Burgasu, prenijeli su bugarski mediji.

Kao jedan od glavnih mogućih uzroka tragedije navedena je iznenadna pojava guste magle. Prema svjedočenjima očevidaca, vidljivost je u početku iznosila oko 70 do 80 metara, ali je na mjestu nesreće naglo smanjena na svega desetak metara.

Istragu o saobraćajnim nesrećama preuzela je Nacionalna istražna služba, pod nadzorom Okružnog tužilaštva u Jambolu. Predstoji da se putem saslušanja, uviđaja i saobraćajno-tehničkih vještačenja utvrde tačan slijed događaja i uzroci nesreća.

(Telegraf)

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