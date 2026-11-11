Piše "Politiko": Republikanci njega vide kao kandidata za predsjednika SAD-a

Sve veći broj republikanaca u američkom Kongresu smatra da bi državni sekretar Marko Rubio trebalo da bude kandidat te stranke na predsjedničkim izborima 2028. godine, piše američki „Politiko“ nakon razgovora sa više republikanskih kongresmena i senatora.

Izborni poraz republikanaca pokrenuo je nove razgovore među kongresmenima o tome ko bi trebalo da predvodi stranku u narednom periodu, a pojedini smatraju da Rubio ima veće šanse od Vensa, koji bi mogao da snosi "političke posljedice" zbog bliske povezanosti sa nepopularnim politikama predsjednika Donalda Trampa.

„Nadam se da će se kandidovati. Mislim da je on najbolja osoba za komunikaciju i ujedinjavanje“, rekao je republikanski kongresmen iz Indijane Marlin Štukman, govoreći o Rubiju.

On je dodao i da je Rubio „ubjedljivo najtalentovaniji republikanac“, ističući da će stranci biti potrebna nova lica i drugačiji način predstavljanja politike biračima.

Jedan republikanski senator, koji je želio da ostane anoniman, ocijenio je da izborni poraz svakako otežava Vensove izglede za predsjedničku kandidaturu.

Republikanski kongresmen sa Floride Majk Haridopolos izjavio je da je veliki pristalica Rubija i da je uzbuđen zbog mogućnosti njegove kandidature.

„Nema sumnje da je spreman da bude predsjednik ako odluči da se kandiduje“, rekao je Haridopolos za „Politiko“.

Rubio nije zainteresovan

Ipak, pojedini republikanci navode da su razgovarali sa ljudima bliskim Rubiju, koji su im prenijeli da on nije zainteresovan za predsjedničku kandidaturu 2028. godine, čak ni nakon rezultata međuizbora.

Osoba bliska Rubiju izjavila je da jedino on zna da li će se kandidovati i da je trenutno u potpunosti posvećen svojim brojnim obavezama, ne razmišljajući o izborima, prenosi Tanjug.