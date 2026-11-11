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Prvi let kineskog drona na solarni pogon

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АТВ редакција
11.11.2026 20:49

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Dron
Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka (STF)

Kineski dron na solarni pogon srednje veličine izveo je prvi let, saopštila je Kineska akademija za vazduhoplovnu aerodinamiku.

Riječ je o komercijalnoj, potpuno električnoj letjelici koju pokreće isključivo solarna energija, prenijela je Sinhua.

Dron je dugačak 3,2 metra i ima raspon krila od osam metara, sa maksimalnim projektovanim trajanjem leta od 30 časova.

Razvojni tim je saopštio da je dron dizajniran da bude ekološki prihvatljiv, energetski štedljiv, jeftin i pogodan za brzu masovnu proizvodnju.

Njegove glavne prednosti su dugo vrijeme leta, brzo raspoređivanje i lako održavanje.

Očekuje se da će biti korišten za inspekciju cjevovoda na velikim udaljenostima, inspekciju glavnih objekata za zaštitu voda, geodetska snimanja i istraživanja prirodnih resursa, brzu inspekciju područja katastrofa i nadzor u velikim oblastima, prenosi Srna.

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dron

tehnologija

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