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Poznat uzrok smrti ruskog ambasadora u SAD

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АТВ редакција
11.11.2026 20:09

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Poznat uzrok smrti ruskog ambasadora u SAD
Foto: MID Rossii

Ruski ambasador u SAD Aleksandar Darčijev preminuo je u Moskvi od hronične bolesti, a dodatne informacije o datumu i mjestu sahrane biće naknadno objavljene, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Aleksandar Nikitič je preminuo danas u Moskvi od hronične bolesti. Objavićemo dodatne informacije o datumu i mjestu sahrane", objavila je Zaharova na "Telegramu".

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova prima veliki broj poruka saučešća iz cijelog svijeta povodom smrti Darčijeva, dodala je ona, prenosi Srna.

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Tagovi :

Aleksandar Darčijev

smrt

Sjedinjene Američke Države

Rusija

uzrok smrti

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