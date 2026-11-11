Poznat uzrok smrti ruskog ambasadora u SAD

Autor:ATV redakcija
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Ruski ambasador u SAD Aleksandar Darčijev preminuo je u Moskvi od hronične bolesti, a dodatne informacije o datumu i mjestu sahrane biće naknadno objavljene, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
"Aleksandar Nikitič je preminuo danas u Moskvi od hronične bolesti. Objavićemo dodatne informacije o datumu i mjestu sahrane", objavila je Zaharova na "Telegramu".
Rusko Ministarstvo spoljnih poslova prima veliki broj poruka saučešća iz cijelog svijeta povodom smrti Darčijeva, dodala je ona, prenosi Srna.
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