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Umro ruski ambasador u SAD Aleksandar Darčijev

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АТВ редакција
11.11.2026 17:23

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Umro ruski ambasador u SAD Aleksandar Darčijev
Foto: MID Rossii

Vanredni i opunomoćeni ambasador Rusije u Sjedinjenim Američkim Državama Aleksandar Darčijev preminuo je u 66. godini, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

Darčijev je bio u diplomatskoj službi od 1992. godine. Radio je na različitim funkcijama u centralnom aparatu Ministarstva spoljnih poslova Rusije, kao i u diplomatskim predstavništvima u inostranstvu.

Zvanje vanrednog i opunomoćenog ambasadora dobio je u februaru 2016. godine, dok je obavljao dužnost ruskog ambasadora u Kanadi. Tu funkciju obavljao je od 2014. do 2020. godine.

Na dužnost ambasadora Rusije u Sjedinjenim Američkim Državama stupio je u martu 2025. godine. Istovremeno je postao i stalni predstavnik Rusije pri Organizaciji američkih država u Vašingtonu.

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Amerika

Rusija

ambasador

Aleksandar Darčijev

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