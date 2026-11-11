Umro ruski ambasador u SAD Aleksandar Darčijev

Vanredni i opunomoćeni ambasador Rusije u Sjedinjenim Američkim Državama Aleksandar Darčijev preminuo je u 66. godini, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

Darčijev je bio u diplomatskoj službi od 1992. godine. Radio je na različitim funkcijama u centralnom aparatu Ministarstva spoljnih poslova Rusije, kao i u diplomatskim predstavništvima u inostranstvu.

Russian Ambassador to the US Alexander Darchiev has died, aged 66, the Russian Ministry of Foreign Affairs reports https://t.co/VnPtqEOOiQ — RT (@RT_com) November 11, 2026

Zvanje vanrednog i opunomoćenog ambasadora dobio je u februaru 2016. godine, dok je obavljao dužnost ruskog ambasadora u Kanadi. Tu funkciju obavljao je od 2014. do 2020. godine.

Na dužnost ambasadora Rusije u Sjedinjenim Američkim Državama stupio je u martu 2025. godine. Istovremeno je postao i stalni predstavnik Rusije pri Organizaciji američkih država u Vašingtonu.