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Ušakov: Putin sutra na sastanku sa Kušnerom i Vitkofom

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АТВ редакција
11.11.2026 16:29

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Pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov prisustvuje sastanku ruskog predsjednika Vladimira Putina i predsjednika Južnoafričke Republike Sirila Ramafose, održanom na marginama samita BRIKS-a u Nju Delhiju, u Indiji, u petak, 11. septembra 2026. godine.
Foto: Tanjug/Kristina Solovyova, Sputnik,Kremlin Pool AP

Sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina sa specijalnim izaslanicima SAD Džaredom Kušnerom i Stivenom Vitkofom biće održan sutra ujutru, izjavio je pomoćnik u Kremlju Jurij Ušakov.

"U prvoj polovini dana", rekao je Ušakov novinarima kada su ga pitali o tačnom vremenu Putinovog sutrašnjeg sastanka sa Vitkofom i Kušnerom.

U Abu Dabiju danas su završeni dvodnevni razgovori u kojima su učestvovale delegacije Rusije, SAD i Ukrajine, nakon čega je Kušner rekao da će on i Vitkof otputovati u Rusiju na sastanak sa Putinom, prenosi Srna.

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Tagovi :

Jurij Ušakov

Vladimir Putin

Džared Kušner

Stiven Vitkof

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