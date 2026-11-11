Ušakov: Putin sutra na sastanku sa Kušnerom i Vitkofom

Sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina sa specijalnim izaslanicima SAD Džaredom Kušnerom i Stivenom Vitkofom biće održan sutra ujutru, izjavio je pomoćnik u Kremlju Jurij Ušakov.

"U prvoj polovini dana", rekao je Ušakov novinarima kada su ga pitali o tačnom vremenu Putinovog sutrašnjeg sastanka sa Vitkofom i Kušnerom.

U Abu Dabiju danas su završeni dvodnevni razgovori u kojima su učestvovale delegacije Rusije, SAD i Ukrajine, nakon čega je Kušner rekao da će on i Vitkof otputovati u Rusiju na sastanak sa Putinom, prenosi Srna.