Misterija na nebu iznad američke baze:Leteća meduza

Ogroman NLO, nalik džinovskoj meduzi, snimljen je kako lebdi u pravcu američke vojne baze na Aljasci, prije nego što je nestao za svega nekoliko minuta, prenio je "Dejli mejl".

Sara Džejn Ozborn rekla je za "Dejli mejl" da je fotografisala dugu u Enkoridžu kada je iznad udaljenog drveća, u blizini onoga za šta je vjerovala da je vojna baza Džoint Bejs Elmendorf-Ričardson (JBER), ugledala tamni objekat.

U ovoj bazi nalaze se borbeni avioni F-22 "Raptor", a ona ima važnu ulogu u protivvazdušnoj odbrani, nadzoru i vojnom vazdušnom transportu.

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Neobičan prizor dogodio se 15. juna, oko 22.13, kako se prisjetila Ozborn, dok je nebo još bilo svijetlo.

Objekat je, prema njenim riječima, imao viseće dodatke koji su se pomijerali nezavisno jedan od drugog dok je lebdio i okretao se s jedne na drugu stranu. Ozborn procjenjuje da je bio vidljiv oko tri minuta, prije nego što je gotovo iznenada nestao.

"Nestao je gotovo isto tako brzo kao što se pojavio", rekla je Ozborn.

Objekat bez "vozača"

Zbunila ih je i njegova prividna veličina, jer im je mali avion koji su primijetili tokom boravka na tom mjestu izgledao sićušno u poređenju sa nepoznatim objektom.

Ozborn je rekla da su nakon događaja pokušali da pronađu objašnjenje, ali nisu uspjeli da pronađu zmaja, osobu koja bi njime upravljala niti bilo kakav drugi trag.

Dodala je da bi "samo Bog i vlada" znali šta su vidjeli, opisujući jeziv prizor koji je nju i njenog supruga Pita ostavio bez odgovora.

I'm sure there are kites that look like this, but I don't think these are kites. They've been spotted from planes, too high for kites to fly, and above military bases. They appeared on consecutive days near the Palisades fires. Pleiadians say this is Sirian technology. They're like advanced cameras which are usually invisible but can be made visible for us. Most humans would perceive something scary. I believe they're being shown to us so that we can understand that not everything different is a threat. — Kab (@Kabamur) November 10, 2026

Ozborn i njen suprug doputovali su poslovno u Enkoridž iz oblasti Veli, gdje sada žive nakon što su godinama boravili u tom gradu.

Dok su se vozili Šestom avenijom, za oko joj je zapala duga, pa je počela da je fotografiše kroz otvoren prozor automobila.

Pit se zaustavio na praznom parkingu u centru grada kako bi joj omogućio da fotografiše prizor bez automobila i semafora koji bi joj zaklanjali pogled.

Tada je primijetila nešto što je u prvi mah odbacila kao insekta.

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"Bila sam iznervirana jer sam pomislila: da li je to komarac?", prisjetila se.

Međutim, kada je pogledala izvan ekrana telefona, shvatila je da oblik koji vidi zaslužuje pažljivije posmatranje.

Pitala je Pita da li i on vidi isto, napravila nekoliko fotografija, a zatim počela da snima.

Ozborn je rekla da ima više od kratkog video-snimka tog događaja, jer je prethodno fotografisala dugu u brzom nizu.

"Ali imam više fotografija snimljenih u razmaku od svega nekoliko milisekundi", navela je.

Objasnila je da je fotografisala u kratkim vremenskim razmacima, ali da ju je najviše zbunjivalo kretanje objekta.

Njegov izgled opisala je kao "crn i srebrn", za razliku od "jarkih boja" zmajeva na koje je navikla.

Istakla je da se drveće pomjeralo, što je ukazivalo na to da je duvao vjetar.

"Ali nije duvao dovoljno jak vjetar da bi mogao da nosi zmaja. Po načinu kretanja bilo je sasvim jasno da nije zmaj", rekla je.

Ozborn smatra da se objekat kretao drugačije od zmaja, čiji bi se repovi, kako je očekivala, zajedno vijorili na vjetru.

Supružnici su se zapitali i zašto bi nešto što je izgledalo toliko veliko ostalo u vazduhu svega nekoliko minuta.

"Jer, ako je tamo bio zmaj, zašto biste ga puštali da leti samo, recimo, tri minuta?", upitala je Ozborn.

Pitala se i da li je obližnji park uopšte dovoljno veliki za tako nešto.

"To je veoma mali park. Ne možete iz tog parka da upravljate tako velikim zmajem", rekla je.

Prvi put vidjeli ovakav prizor

Pošto je godinama živjela u Enkoridžu, Ozborn je dobro poznavala šarene zmajeve koji se puštaju u gradskim parkovima. Ovaj objekat, kako smatra, nije ličio na prizore na koje je navikla.

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"Znate, pokušavate da pronađete neko, bilo kakvo logično objašnjenje za ono što ste vidjeli", rekla je.

Par je otišao do obližnjeg parka, nadajući se da će pronaći nekoga ko sklanja zmaja ili neki drugi trag koji bi mogao da objasni neobičan prizor.

"Ali tamo nije bilo nikoga ko bi sklanjao zmaja", rekla je Ozborn.

"Ljudi bi bili tamo. I zmaj bi bio tamo", dodala je.

Nastavili su potragu i odvezli se prema oblasti Arktik Veli, odakle su mogli da posmatraju šumoviti predio.

"I gledali smo svuda. Tražili smo ga oko 30 minuta", rekla je.

Do tada je objekat već nestao.

Njegov prividni položaj dodatno je podstakao njihova pitanja. Supružnici vjeruju da se nalazio iznad šumovitog zemljišta koje pripada vojsci i povezano je sa bazom JBER.

"Ali tamo je samo šuma", rekla je Ozborn.

Njen suprug procijenio je da je objekat možda bio udaljen oko pet kilometara od mjesta na kojem su se nalazili, mada ta udaljenost nije potvrđena.

Par se prisjetio i aviona koji su vidjeli u blizini planina, a koji je izgledao znatno manji, što je dodatno pojačalo njihov utisak da je nepoznati objekat bio neobično velik.

Ipak, bez poznavanja udaljenosti na kojoj su se nalazili objekti, njihov prividni odnos veličina ne može pouzdano da pokaže kolike su njihove stvarne dimenzije.

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Ni prividni položaj objekta ne dokazuje da je bio povezan sa vojskom. Mogućnost da je riječ o zmaju, dronu ili nekom drugom letećem objektu nije isključena, a njihovo svjedočenje ne pruža dokaze o vanzemaljskom porijeklu.

Pomislila da je dron

I sama Ozborn razmatrala je mogućnost da je riječ o nečemu sasvim običnom.

"Znate, možda je to neka vrsta drona", rekla je, prenosi "B92".

Međutim, njegova prividna veličina i neobično kretanje nastavili su da je zbunjuju.

Nedostatak drugih svjedoka bio je još jedan detalj koji joj nije bio jasan.

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"Nismo uspjeli da pronađemo nikoga drugog ko je to vidio u isto vrijeme kada i mi", rekla je.

Za Ozborn je prisustvo supruga bilo važno jer, kako kaže, da nije bio pored nje, možda bi posumnjala u ono što je vidjela.

Ono što je počelo kao pokušaj da fotografiše dugu pretvorilo se u događaj koji ni ona ni njen suprug nisu uspjeli da objasne.

"Jer, bilo je tu, a onda ga više nije bilo. Ne mogu da poreknem da se dogodilo", zaključila je.