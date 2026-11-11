Zbog oluje zatvorene sve škole u Portugalu

U Portugaliji su zatvorene sve škole i javne službe pred dolazak snažne oluje "Čarls" iz pravca Atlantskog okeana.

Ulice portugalskih gradova uglavnom su puste pred najavljenu oluju, nakon što su vlasti poručile stanovništvo da ostanu u kućama jer se očekuju jaka kiša, nemirno more uz obalu i udari vjetra brzine do 140 kilometara na čas.

Ovo je prvi put u istoriji Portugalije da je oko 8.000 škola prekinulo nastavu širom te zemlje zbog najavljenog nevremena, prenosi agencija AP.

U Lisabonu na ulicama saobraćaju autobusi bez putnika i neki pravci su poplavljeni zbog začepljenih odvoda.

Nacionalni lanac supermarketa zatvorio je svoje prodavnice i međunarodna tehnološka konferencija u Lisabonu kojoj prisustvuje oko 70.000 ljudi otkazala je svoj program predviđen za danas.

Očekuje se da će najjači udari oluje "Čarls" zahvatiti atlantsku obali poslije podne i večeras. Oluja dolazi iz pravca jugozapada nakon što je zahvatila portugalsko ostrvao Madeira udarima vjetra od 130 kilometara na čas.