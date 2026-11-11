Zbog oluje zatvorene sve škole u Portugalu

Autor:ATV redakcija
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U Portugaliji su zatvorene sve škole i javne službe pred dolazak snažne oluje "Čarls" iz pravca Atlantskog okeana.
Ulice portugalskih gradova uglavnom su puste pred najavljenu oluju, nakon što su vlasti poručile stanovništvo da ostanu u kućama jer se očekuju jaka kiša, nemirno more uz obalu i udari vjetra brzine do 140 kilometara na čas.
Ovo je prvi put u istoriji Portugalije da je oko 8.000 škola prekinulo nastavu širom te zemlje zbog najavljenog nevremena, prenosi agencija AP.
U Lisabonu na ulicama saobraćaju autobusi bez putnika i neki pravci su poplavljeni zbog začepljenih odvoda.
Nacionalni lanac supermarketa zatvorio je svoje prodavnice i međunarodna tehnološka konferencija u Lisabonu kojoj prisustvuje oko 70.000 ljudi otkazala je svoj program predviđen za danas.
Očekuje se da će najjači udari oluje "Čarls" zahvatiti atlantsku obali poslije podne i večeras. Oluja dolazi iz pravca jugozapada nakon što je zahvatila portugalsko ostrvao Madeira udarima vjetra od 130 kilometara na čas.
A tempestade Charles perdeu força antes de chegar ao continente. A trajetória desviou-se para sul e o sistema dividiu-se em dois núcleos, ambos menos intensos do que o previsto, o que levou o IPMA a baixar os avisos de vento e a afastar o cenário de vento extremo semelhante ao da tempestade Kristin. A chuva continua a ser a principal preocupação: oito distritos estão em aviso vermelho por precipitação forte e persistente, e o país entrou ao meio-dia no período mais crítico da tempestade, que se prolonga até às 18:00, segundo o Governo.
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#24horas #news #tempestadecharles #IPMA #avisovermelho #portugal— 24Horas (@24horaspt) November 11, 2026
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