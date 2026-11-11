Да ли је ово рецепт за "мозак генија"? Ајнштајн је деценијама јео исти доручак

Аутор:АТВ редакција
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Алберт Ајнштајн био је један од најистакнутијих научника на свијету. Људи су се дивили његовом раду и посвећености, али иза свега стајало је много труда и одрицања.
Све чешће се поставља и питање како се хранио, јер исхрана доста утиче на рад мозга и обављање свакодневних послова. Сада је откривено шта се налазило на његовом столу, и то не само ујутру.
Доручак важи за важан оброк дана, а овај научник је схватио колико је важно обезбиједити мозгу мало енергије на почетку дана.
Његова помоћница Херта Валдов дала је бројне интервјуе о искуству рада за Ајнштајна. Тврдила је да је свако јутро јео пржена јаја, и то најмање два, уз маслац и хљеб. Тост је веома волио и увијек је био дио његовог доручка.
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Једноставно, топло и заситно, без много размишљања о јеловнику. Човјек чија је глава била пуна формула очигледно није желио да троши вријеме на питање шта ће јести.
Осим тога, обожавао је печурке и мед. Печурке је волио толико да их је јео три пута дневно, што и данас звучи као права страст, а не само навика, пише Глас Српске.
Понављање истог оброка из дана у дан многима дјелује досадно. Код Ајнштајна је оно имало смисла: када је јутро увијек исто, глава остаје слободна за оно што је заиста важно. Два јајета, хљеб и маслац постали су ритуал који га је пратио годинама.
Морамо признати да су јаја чест избор и код нас. Када доручкујемо код куће, она су прво на шта помислимо када је ријеч о првом обилнијем оброку у дану, па би се геније за нашим столом осјећао као код куће.
С ручком је било другачије. Често би чак и заборавио на овај оброк, на шта се пожалио и свом другом сину. Ипак, када би се то десило, волио је да поједе пасуљ из конзерве, брзо и без велике припреме.
За вечеру је понекад јео кобасицу, уз сир, воће и чај. Ништа раскошно, само храна која засити и не одузима много времена, баш као и остатак његовог дана.
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