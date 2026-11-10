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Спремите се: Стиже нам најмрачнији дан у години

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АТВ редакција
10.11.2026 14:37

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Спремите се: Стиже нам најмрачнији дан у години
Фото: Pexels

Дани постају све краћи, мрак пада све раније, док је снијег увелико пао на појединим планинама, те се многи питају када нам и званично почиње зима ове године, како она права, метеоролошка, тако и астрономска.

Наиме, астрономска зима почиње на зимску дугодневицу, 21. децембра 2026. у 21:50 часова по средњоевропском времену, а трајаће до 20. марта 2027. године.

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Међутим, метеоролошка зима не почиње истога датума. Видјели смо да је снијег на појединим планинама пао крајем и почетком новембра, да су температуре пале, али до званичног почетка зимског годишњег доба сачекаћемо до 1. децембра.

Када је најкраћи дан у години

Почетак астрономске зиме доноси и једну занимљиву појаву – најкраћи дан и најдужу ноћ у години. У Београду ће 21. децембра Сунце изаћи око 7.12 часова, а заћи око 16 часова.

Тада ћемо имати најмање дневне свјетлости и најдужу ноћ у години. То значи да ће обданица трајати приближно осам сати и 47 минута, док ће ноћ бити дужа од 15 сати.

Управо је то дан када сјеверна Земљина полулопта добија најмање дневне свјетлости, због нагиба Земљине осе у односу на Сунце.

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Добра вијест за оне који не воле кратке зимске дане јесте да ће након 21. децембра обданица постепено почети да се продужава, а ноћи ће постајати све краће и све тако до 20. марта 2027. године.

Метеоролошка зима почиње 1. децембра

Метеоролошка зима почиње раније, 1. децембра, и обухвата децембар, јануар и фебруар.

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Према овој подјели, зима 2026/2027 ће трајати од 1. децембра 2026. до 28. фебруара 2027. године.

Подсјетимо, зимско рачунање времена у 2026. години већ је почело 25. октобра 2026. године у 3 ујутру, када су казаљке помјерене један сат уназад на 2 часова, преноси "Еспресо".

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Тагови :

зима

Ноћ

Краткодневница

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