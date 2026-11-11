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Данас је најмоћнији датум у години: У 11.11 замислите жељу

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АТВ редакција
11.11.2026 09:17

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Прољеће-жена
Фото: mellamed/Pexels

Према нумеролошким вјеровањима, 11. новембар доноси посебну енергију за нове почетке, љубав, новац и остварење жеља.

Датум 11.11. сматра се посебно повољним за постављање циљева, доношење важних одлука и размишљање о будућности.

Они који вјерују у симболику бројева сматрају да је ово идеалан тренутак за ослобађање од прошлости и први корак ка промјенама о којима дуго размишљају.

Овај датум познат је и као датум огледала, јер се у њему понавља број 11, који у нумерологији има посебно значење. Према духовним тумачењима, повезује се са интуицијом, новим почецима и остваривањем намјера.

Зашто је 11. новембар толико посебан?

У нумерологији број 11 припада такозваним главним бројевима и повезује се са интуицијом, духовним развојем и унутрашњом снагом. Вјерује се да симболизује равнотежу између разума и осјећања, одлучности и емпатије, због чега га поједини нумеролози називају и духовним мостом.

Када се двије једанаестице споје у датуму 11.11, њихово значење се, према популарним нумеролошким тумачењима, додатно наглашава. Због тога се овај дан повезује са постављањем циљева, захвалношћу и замишљањем будућности какву желимо.

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Посебно значење придаје се и времену 11.11 часова, када се препоручује записивање жеља, док се вечерњи сати сматрају погодним за визуелизацију и размишљање о будућности.

Важно је напоменути да је ријеч о нумеролошким вјеровањима, а не о научно потврђеном феномену.

Три једноставна начина да се посветите својим жељама

За ове активности нису потребни посебни предмети нити компликоване припреме. Довољно је неколико минута мира, папир и оловка или огледало.

Изговорите жељу 11 пута

Изаберите једну жељу и формулишите је као да се већ остварила. Реченицу можете започети ријечима „Сигурна сам“ или „Сигуран сам“.

На примјер, умјесто „Желим бољи посао“, изговорите: „Сигурна сам да имам посао који ме испуњава и доноси ми финансијску сигурност“.

Према овом нумеролошком тумачењу, реченицу треба поновити наглас 11 пута, усмјеравајући пажњу на циљ који желите да остварите.

Запишите 11 највећих жеља

Узмите папир и оловку, пронађите мирно мјесто и напишите 11 ствари које бисте жељели да остварите.

То могу бити жеље које се односе на љубав, посао, финансије, здравље, породицу или лични развој.

Препоручује се да реченице буду написане у садашњем времену, као да је оно што прижељкујете већ дио вашег живота

Такође, можете записати и 11 ствари на којима сте захвални, како бисте пажњу усмјерили не само на оно што вам недостаје већ и на све добро што већ имате.

Станите испред огледала и изговорите своју жељу

Станите испред огледала, неколико тренутака мирно посматрајте свој одраз, а затим изговорите своје име и жељу коју желите да остварите.

И овдје се препоручује коришћење садашњег времена.

На примјер: „Ја сам срећна, задовољна и спремна за нове прилике“.

Овакав приступ може послужити као подсјетник на личне циљеве, јачање самопоуздања и важност позитивног односа према себи, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Нумерологија

Остварење жеља

Нови почеци

Афирмације

Позитивна енергија

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