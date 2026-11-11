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Звезде Гранда престају са снимањем

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АТВ редакција
11.11.2026 14:35

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Звезде Гранда престају са снимањем
Фото: Youtube screenshot

Цеца Ражнатовић стигла је на снимање Звезда Гранда, видно расположена и насмијана, у панталонама, сакоу и у патикама.

Њу је довезао возач у бијесној машини, а након што је намјестила косу, Цеца је испозирала новинарима.

" Добар дан, како сте", упитала је Цеца присутне.

На питање како је и шта има, Цеца је само кратко рекла:

"А шта је могло да се промијени од јуче".

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Истиче да јој снимања нису напорна, па чак ни кад има три заредом.

"Није, послије имамо два мјесеца слободно", кроз смијех је признала.

Марија Шерифовић има мој број, нека ме позове

Пјевачица је јуче, на питање о Марији Шерифовић, која је недавно изјавила да јој Цеца недостаје, Ражнатовићка је рекла:

"Стварно? Има мој број, може да ме позове".

(Телеграф)

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Тагови :

Звезде Гранда

Светлана Цеца Ражнатовић

Цеца Ражнатовић

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