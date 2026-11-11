Звезде Гранда престају са снимањем

Аутор:АТВ редакција
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Цеца Ражнатовић стигла је на снимање Звезда Гранда, видно расположена и насмијана, у панталонама, сакоу и у патикама.
Њу је довезао возач у бијесној машини, а након што је намјестила косу, Цеца је испозирала новинарима.
" Добар дан, како сте", упитала је Цеца присутне.
На питање како је и шта има, Цеца је само кратко рекла:
"А шта је могло да се промијени од јуче".
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Истиче да јој снимања нису напорна, па чак ни кад има три заредом.
"Није, послије имамо два мјесеца слободно", кроз смијех је признала.
Пјевачица је јуче, на питање о Марији Шерифовић, која је недавно изјавила да јој Цеца недостаје, Ражнатовићка је рекла:
"Стварно? Има мој број, може да ме позове".
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