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Нови преокрет у случају Баке Прасета

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АТВ редакција
11.11.2026 07:58

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Бака прасе
Фото: Printscreen/Instagram/Baka Prase

Након инцидента који се догодио, када је Бака Прасе на свом сторију на друштвеној мрежи Инстаграм објавио најприје да су га маскирани људи привели око шест ујутру, испливала је информација да то није истина и да је све урадио због видеа за Јутјуб, због чега му пријети кривична пријава.

Наиме, Више јавно тужилаштво у Београду огласило се саопштењем о случају Богдана Илића познатијег као Бака Прасе, у ком су демантовали да је приведен и истакли да ће против њега да буде поднесена кривична пријава.

У међувремену објављено је још пар сторија гдје се Јутјубер доводи у везу са прањем новца, како је навео на једном од сторија, наводно његов тим.

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На његовом профилу на Инстаграму сада је сванула нова информација која је опет заинтригирала све.

"Потврђено: Богдан сутра излази из притвора и преузима Инстаграм. Очекујте да ће сутра да се огласи око 19 часова", стајало је у најновијој објави.

Наредни кораци у истрази јесу прикупљање доказа од стране Тужилаштва за високотехнолошки криминал.

Тужилаштво ће да утврди са ког налога је објава написана, да ли ју је заиста написао Бака прасе, а биће извршене и додатне провјере како би било утврђено да ли му је неко други хаковао профил и објавио низ сторија са наводно лажним информацијама.

(Телеграф)

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Таг :

Бака Прасе

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