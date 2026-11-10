Мреже брује о реклами Кендал Џенер: „Па, она је гола!“

Аутор:АТВ редакција
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Кендал Џенер (Kendall Jenner) поново је привукла пажњу јавности, овога пута не модним ангажманом, већ провокативном рекламном кампањом за свој бренд текиле 818.
Манекенка и предузетница осмислила је рекламу у којој шета раскошним вртом имања Фламинго Естејт у Лос Анђелесу (Los Angeles), остављајући утисак да на себи нема одјећу.
Ипак, на крају се открива да носи бијелу мини-хаљину без нараменица, а цијела идеја кампање заснива се на поруци да је њена текила „гола“, односно без вјештачких арома, заслађивача и додатака.
"Уопште нисам гола. Текила је та која је гола", поручила је Џенер у реклами.
Кампања је изазвала бројне реакције на друштвеним мрежама, а објава је за свега неколико сати прикупила више од 700.000 лајкова. У разговору за магазин „Ел“ (Elle), Џенер је објаснила да је жељела спојити провокативан приступ са представљањем квалитета производа.
Истакла је да јој је било важно да реклама буде забавна, али и да публика њен бренд схвати озбиљно.
Првобитно је размишљала о више хумористичних елемената, али се на крају одлучила за бајковитији и природнији концепт, са мање комедије и наглашеном естетиком.
(Аваз)
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