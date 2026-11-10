Аутор:АТВ редакција
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Удружење „Еко стража“ из Србије поднијело је кривичну пријаву против пјевачице Јелене Карлеуше и бивше генералне директорице Радио-телевизије Србије (РТС) Мање Грчић, након што је у јавности објављена њихова преписка у вези са запошљавањем Вукашина Катића на јавном сервису.
Пријава је поднесена Посебном одјељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду, а из удружења су путем Инстаграма саопштили да сумњају на кривична дјела давања и примања мита, трговине утицајем и злоупотребе службеног положаја.
Повод за реаговање „Еко страже“ била је преписка коју је Карлеуша у понедјељак, 9. новембра, објавила на друштвеној мрежи Икс (X).
У порукама које је размјењивала са тадашњом директорицом РТС-а, Карлеуша је тражила да се Вукашину Катићу, који се пријавио на конкурс јавног сервиса, пружи прилика за запослење.
Посебну пажњу привукао је дио поруке од 31. августа, у којем пјевачица, тражећи помоћ за Катића, помиње и узвраћање услуге.
„Имам једну молбу за тебе, наравно уз велико узвраћање услуге и реванш. А то је мој Вукашин. Вукашин Катић. Он је моје дијете. Значи ми ако му можеш дати шансу, сигурна сам да ће ти пружити 300 посто“, написала је Карлеуша.
У наставку преписке навела је да су други кандидати на конкурс долазили уз нечију препоруку, док се Катић, како је тврдила, пријавио самостално.
Поновила је да би јој много значило уколико би му Грчићева помогла, уз поруку да би јој за то остала дужна велики реванш.
Преписка је доспјела у јавност након сукоба Карлеуше и Катића на друштвеним мрежама.
Наиме, Катић је претходно на Иксу објавио поруку у којој је навео да о пјевачици не жели да говори негативно, што је изазвало њену реакцију.
Карлеуша је потом изразила незадовољство његовим иступом, тврдећи да му је годинама помагала. Навела је да се раније заузимала за њега како не би добио отказ на телевизији Пинк, а затим покушала да му помогне да се запосли на РТС-у.
Катић је недавно објавио да постаје дио екипе Радио-телевизије Србије, али је након објављивања спорних порука одбацио сумње у начин на који је добио посао.
Сцена
Објављен снимак из приватности Јелене Карлеуше
Тврди да је запослење добио регуларним путем, након што се пријавио на конкурс за нова телевизијска лица.
Како би поткријепио своје тврдње, објавио је електронску преписку која се односи на пријаву на конкурс и позив на аудицију.
С друге стране, из удружења „Еко стража“ сматрају да садржај објављених порука захтијева реакцију надлежних институција.
Подсјећају да се РТС, као јавни сервис, финансира новцем грађана Србије, између осталог путем претплате и буџетских средстава, те да запошљавање мора бити засновано на стручности, способностима кандидата и испуњавању конкурсних услова.
Србија
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Истичу да приватна познанства и договори о узвратним услугама не смију бити основ за добијање посла у овој медијској кући.
Од тужилаштва су затражили да испита садржај објављене комуникације, прибави комплетну преписку између Карлеуше и Грчићеве, као и документацију о конкурсу на којем је учествовао Вукашин Катић.
Из „Еко страже“ најавили су да ће наставити да прате овај случај и о наредним корацима обавјештавати јавност.
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