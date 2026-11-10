Катарина Живковић открила са каквим се здравственим проблемом суочила

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Катарина Живковић веома млада закорачила је на музичку сцену, а током година публика је имала прилику да прати њене бројне трансформације.
Данас изгледа боље него икада, али је признала да је један здравствени проблем био прекретница у њеном животу.
Како је открила, након анализе крви сазнала је да има инсулинску резистенцију, због чега је одлучила да промијени животне навике како би спријечила развој дијабетеса.
- Радила сам анализу крви и тако су ми открили инсулинску резистенцију. Морала сам из коријена да промијеним режим исхране, потпуно избацим угљене хидрате, а онда и начин живота. Појачала сам тренинге и зато сам и смршала. Више немам вишак килограма, које сам добила на нервној бази. Мени су сви остали резултати савршени, проблем је само тај инсулин – рекла је својевремено пјевачица.
Додала је да је морала да престане да се нервира због сваке ситнице, да се здравије храни, тренира и придржава упутстава љекара.
Признала је и да јој је биоритам и даље поремећен, те да чак и када нема пословних обавеза, прије пет часова ујутру не може да заспи. Ипак, труди се да се што више одмара када не ради.
Пјевачица је дуго чувала приватност свог емотивног партнера, са којим има сина Стефана, а недавно је говорила и о могућности проширења породице.
- Ми смо осам година заједно и стварно никада нисам причала о њему. Он јесте био и јесте моја највећа подршка. Да то није тако, публика би то сигурно видјела. Видјело би се по мом изгледу, пјесмама, наступима, тако да мислим да наша дјела понекад говоре више од ријечи – рекла је Катарина.
Истакла је да јој породична подршка омогућава да се безбрижно посвети послу и наступима.
- Безбрижна сам када одем на наступ, знам да ми је дијете са људима који га највише воле и онда сам спремна да дам сто одсто себе на послу. Свакој жени је то јако потребно. Стефан је исти тата, а дјевојчица ће бити на мене, то су неке моје жеље – рекла је пјевачица.
(Аваз)
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