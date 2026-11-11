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Netanjahu: Vlada nacionalnog jedinstva i dalje moguća

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АТВ редакција
11.11.2026 14:38

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Izraelski premijer Benjamin Netanjahu, u pratnji supruge Sare, maše pristalicama u sedištu stranke Likud u Jerusalimu nakon objavljivanja prvih rezultata izlaznih anketa na opštim izborima u Izraelu, u srijedu, 28. oktobra.
Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg/Tanjug

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je vlada nacionalnog jedinstva i dalje moguća zbog toga što izraelski narod zna kako da se ujedini u "trenucima istine", dan nakon što je oštro kritikovao pokušaje formiranja vlade bez njega i optužio arapske poslanike da podržavaju terorizam i teže uništenju Izraela.

Poručio je da će "nastaviti da pruža ruku" potencijalnim partnerima u budućoj izraelskoj vladajućoj koaliciji.

"Juče sam objasnio zašto je vlada nacionalnog jedinstva neophodna. Danas želim da kažem zašto je ona moguća", rekao je Netanjahu novinarima, prenio je Tajms of Izrael.

Netanjahu je naveo da trenutak u kojem se Izrael nalazi zahtjeva jedinstvo, kao i da je to volja većine građana. On je naveo primjere nacionalnog jedinstva tokom sinoćnje ceremonije polaganja zakletve poslanika u Knesetu, kao i tokom protekle tri godine rata, među vojnicima i civilima.

"Ne mogu da vam kažem sve što znam, ali ima dovoljno ljudi koji znaju sa kakvim se ogromnim izazovima, ali i kakvim velikim prilikama suočavamo", naveo je Netanjahu.

Predsjednik Izraela Isak Hercog povjerio je mandat za sastav vlade Netanjahuovom glavnom političkom rivalu Gadiju Ajzenkotu.

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Ajzenkot nastoji da parlamentarnu većinu od 67 poslaničkih mjesta, koju ima blok stranaka protiv Netanjahua, pretvori u vladajuću koaliciju. Pitanje saradnje sa arapskim strankama postalo je jedna od glavnih tačaka neslaganja među potencijalnim koalicionim partnerima, navodi izraelski list, piše Tanjug.

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Benjamin Netanjahu

Izrael

Izbori u Izraelu

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