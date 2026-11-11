Logo

Због олује затворене све школе у Португалу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
11.11.2026 13:52

Коментари:

0
Једна особа сједи на видиковцу Граса, с погледом на центар Лисабона под кишним облацима, у уторак, 10. новембра 2026. године, док се Португал припрема за долазак олује "Чарлс", за коју се очекује да ће донијети обилне падавине и ударе ветра.
Фото: AP Photo/Armando Franca/Tanjug

У Португалији су затворене све школе и јавне службе пред долазак снажне олује "Чарлс" из правца Атлантског океана.

Улице португалских градова углавном су пусте пред најављену олују, након што су власти поручиле становништво да остану у кућама јер се очекују јака киша, немирно море уз обалу и удари вјетра брзине до 140 километара на час.

Ово је први пут у историји Португалије да је око 8.000 школа прекинуло наставу широм те земље због најављеног невремена, преноси агенција АП.

У Лисабону на улицама саобраћају аутобуси без путника и неки правци су поплављени због зачепљених одвода.

Национални ланац супермаркета затворио је своје продавнице и међународна технолошка конференција у Лисабону којој присуствује око 70.000 људи отказала је свој програм предвиђен за данас.

Очекује се да ће најјачи удари олује "Чарлс" захватити атлантску обали послије подне и вечерас. Олуја долази из правца југозапада након што је захватила португалско острвао Мадеира ударима вјетра од 130 километара на час.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Португал

Вријеме

Затворене школе

Коментари (0)

Више из рубрике

Школа, учионица

Свијет

Узбуна и у Сјеверној Ирској: Бројне школе примиле пријетеће имејлове

3 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Дојаве о бомбама: Десетине школа евакуисане након пријетећих мејлова

3 ч

0
русија катедрала пун мјесец ст. петербург 2026.

Свијет

Крај: Огласили се Руси, ништа од договора

3 ч

0
Марина Каган

Свијет

Син затекао језив призор: Убијена угледна докторка

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима