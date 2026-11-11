Због олује затворене све школе у Португалу

Аутор:АТВ редакција
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У Португалији су затворене све школе и јавне службе пред долазак снажне олује "Чарлс" из правца Атлантског океана.
Улице португалских градова углавном су пусте пред најављену олују, након што су власти поручиле становништво да остану у кућама јер се очекују јака киша, немирно море уз обалу и удари вјетра брзине до 140 километара на час.
Ово је први пут у историји Португалије да је око 8.000 школа прекинуло наставу широм те земље због најављеног невремена, преноси агенција АП.
У Лисабону на улицама саобраћају аутобуси без путника и неки правци су поплављени због зачепљених одвода.
Национални ланац супермаркета затворио је своје продавнице и међународна технолошка конференција у Лисабону којој присуствује око 70.000 људи отказала је свој програм предвиђен за данас.
Очекује се да ће најјачи удари олује "Чарлс" захватити атлантску обали послије подне и вечерас. Олуја долази из правца југозапада након што је захватила португалско острвао Мадеира ударима вјетра од 130 километара на час.
A tempestade Charles perdeu força antes de chegar ao continente. A trajetória desviou-se para sul e o sistema dividiu-se em dois núcleos, ambos menos intensos do que o previsto, o que levou o IPMA a baixar os avisos de vento e a afastar o cenário de vento extremo semelhante ao da tempestade Kristin. A chuva continua a ser a principal preocupação: oito distritos estão em aviso vermelho por precipitação forte e persistente, e o país entrou ao meio-dia no período mais crítico da tempestade, que se prolonga até às 18:00, segundo o Governo.
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#24horas #news #tempestadecharles #IPMA #avisovermelho #portugal— 24Horas (@24horaspt) November 11, 2026
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