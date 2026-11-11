Узбуна у Сјеверној Ирској: Бројне школе примиле пријетеће имејлове

Аутор:АТВ редакција
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Велики број школа у Сјеверној Ирској примио је пријетећи имејл, саопштила је Управа за образовање Сјеверне Ирске, али полиција вјерује да то није вјеродостојна пријетња.
"Порука има сличности са лажном пријетњом послатом прошлог мјесеца, коју је полиција прогласила преваром", наводи се у саопштењу.
Полиција је саопштила да спроводи хитну истрагу и да комуницира са школама у вези са најновијим инцидентом.
У објави на друштвеним мрежама, Основна школа "Викторија" у Њутаунардсу је саопштила да су након примљеног имејла сви евакуисани у локалну цркву.
У октобру је неколико школа затворено након имејла са пријетњом да се "експлозивна направа" налази у стотинама школа у Северној Ирској.
Шкотска полиција саопштила је раније да су "пријетеће поруке послате бројним школама у Шкотској и широм Велике Британије".
Полиција је истакла да се ове пријетње сматрају лажним, преноси Би-Би-Си.
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