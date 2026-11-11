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NATO se sprema za veliki rat?

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АТВ редакција
11.11.2026 15:53

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Logo NATO-a istaknut je u Ankari, u Turskoj, 7. jula 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP Photo/Hussein Malla, File

NATO razmatra mogućnost odustajanja od izdvajanja dodatnih snaga za operacije u inostranstvu kako bi se usredsredio na suprotstavljanje Rusiji, prenose ruski mediji, pozivajući se na diplomate Alijanse.

Kako navode neimenovane diplomate NATO-a, saveznici razmatraju najveću reviziju vojnog planiranja u posljednje najmanje dvije decenije, dajući prednost suprotstavljanju Rusiji u odnosu na zadržavanje dodatnih snaga za operacije u zemljama poput Iraka i Avganistana.

Riječ je o preispitivanju zahtjeva u pogledu vojnih kapaciteta 32 države članice Alijanse.

Prema sadašnjim pravilima, članice moraju da obezbijede resurse kako za veliki sukob u Evropi, tako i za nekoliko misija u inostranstvu.

Novi pristup podrazumijevao bi izbor između ova dva scenarija, umjesto obavezne pripreme za oba istovremeno.

„Prema nacrtu dokumenta, od saveznika se više neće zahtijevati da raspolažu dovoljnim snagama za vođenje velikog rata u Evropi i istovremeno sprovođenje nekoliko manjih operacija za upravljanje krizama... Umjesto toga, planiraće snage za ispunjavanje zahtjeva jednog ili drugog scenarija“, navodi se u tekstu.

Ističe se da novu promjenu podržavaju SAD, sjeverno-evropske zemlje i države istočnog krila NATO-a, dok se južne evropske članice tradicionalno zalažu za očuvanje značajne uloge operacija u inostranstvu.

Navodno, Vašington nastoji da smanji učešće Alijanse u misijama van njene teritorije, uključujući savjetodavnu misiju u Iraku, i zahtijeva od evropskih saveznika da svoje resurse usmjere na sopstvenu odbranu.

(B92)

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