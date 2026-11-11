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Privedeno 19 ljudi tokom generalnog štrajka

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АТВ редакција
11.11.2026 17:00

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Policija koristi biber-sprej protiv demonstranata tokom generalnog štrajka širom zemlje zbog stambene krize u Madridu, u Španiji, u srijedu, 11. novembra 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP Photo/Francisco Seco

Najmanje 19 ljudi privedeno je u Španiji tokom jednodnevnog generalnog štrajka, javio je radio Kadena SER.

U izvještaju se navodi da je devet osoba privedeno je u Madridu, Valensiji, Granadi, Valjadolidu i Samori, dok je deset osoba privedeno u La Riohi, Alikanteu, Malagi i Almeriji.

U La Riohi je jedna osoba privedena zbog sumnje da je napala policajca, prenio je radio.

U Malagi je policija privela četiri osobe u vezi sa paljenjem kontejnera za smeće.

U Španiji se danas održava jednodnevni generalni štrajk sa zahtjevima za preduzimanje mjera za rješavanje stambene krize, povećanje plata i obuzdavanje rasta troškova života.

Štrajk je uslijedio manje od tri sedmice prije vanrednih parlamentarnih izbora u Španiji, zakazanih za 29. novembar, te samo dva dana prije zvaničnog početka predizborne kampanje, prenosi Srna.

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privođenje

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