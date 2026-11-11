Vladimir Zelenski o pregovorima: Nadamo se

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je da se Kijev nada da će ove godine biti postignuti konkretni rezultati u razgovorima o okončanju rata sa Rusijom.

"Proživljavamo masovne napade. Naravno, želimo da postignemo rezultate do kraja ove godine i, naravno, učinićemo sve da se to desi", rekao je Zelenski na konferenciji za novinare u Dablinu poslije dva dana trilateralnih razgovora u Abu Dabiju.

Zelenski je dodao da mnogo toga zavisi od volje američke strane da izvrši pritisak na Rusiju i da je to važnije od formata dijaloga sa Moskvom.