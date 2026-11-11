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Vladimir Zelenski o pregovorima: Nadamo se

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11.11.2026 21:10

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Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski govori tokom konferencije za medije na samitu EU u Briselu, u petak, 16. oktobra 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP Photo/Omar Havana

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je da se Kijev nada da će ove godine biti postignuti konkretni rezultati u razgovorima o okončanju rata sa Rusijom.

"Proživljavamo masovne napade. Naravno, želimo da postignemo rezultate do kraja ove godine i, naravno, učinićemo sve da se to desi", rekao je Zelenski na konferenciji za novinare u Dablinu poslije dva dana trilateralnih razgovora u Abu Dabiju.

Zelenski je dodao da mnogo toga zavisi od volje američke strane da izvrši pritisak na Rusiju i da je to važnije od formata dijaloga sa Moskvom.

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Tagovi :

Vladimir Zelenski

Ukrajina

Rusija

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