Predstavnički dom Kongresa odbacio pokušaj opoziva Pita Hegseta

Predstavnički dom američkog Kongresa glasao je sa 211 prema 204 za upućivanje prijedloga za opoziv ministra odbrane Pita Hegseta nadležnom odboru, koji kontroliše Republikanska stranka, čime je praktično zaustavljena inicijativa republikanskog kongresmena Tomasa Mesija iz Kentakija.

Glasanje je onemogućilo da se o prijedlogu za opoziv raspravlja i glasa u punom sastavu Predstavničkog doma, a gotovo je izvjesno da ta inicijativa neće biti razmatrana do isteka aktuelnog saziva Kongresa.

Za upućivanje prijedloga Odboru za pravosuđe, koji kontrolišu republikanci, glasao je 211 poslanik, dok je 204 bilo protiv, navodi NPR Njuz.

Time je praktično zaustavljena inicijativa koju je pokrenuo republikanski kongresmen Tomas Mesi iz Kentakija, jedan od rijetkih članova Republikanske stranke koji se otvoreno protive pojedinim potezima predsjednika Donalda Trampa.

Svi republikanci, osim Mesija, podržali su takav prijedlog, čime je inicijativa za opoziv zaustavljena.

Lider demokrata u Predstavničkom domu Hakim Džefris izjavio je nakon glasanja da neuspjeh inicijative ne znači i kraj političke borbe protiv Hegseta.

Američki predsjednik Donald Tramp pozdravio je ishod glasanja, ocijenivši da je pokušaj demokrata da opozovu Hegseta „doživio potpuni neuspjeh“.

On je na društvenim mrežama pohvalio ministra odbrane, navodeći kao njegove uspjehe operacije u Venecueli i Iranu, rekordne rezultate u regrutaciji pripadnika oružanih snaga i visok moral u vojsci.

Tramp je Mesija nazvao „velikim gubitnikom“, ističući da je on bio jedini republikanac koji nije podržao Hegseta.

Američki predsjednik optužio je demokrate da zloupotrebljavaju institucije SAD i koriste ih u političke svrhe, poručivši da tome mora da se stane na put.

Mesi je u ponedjeljak podnio prijedlog za opoziv, optužujući Hegseta za teška kršenja dužnosti u vezi sa ratom protiv Irana, američkim napadima na tu zemlju, kao i operacijama protiv navodnih krijumčarskih brodova u Karipskom moru i istočnom dijelu Tihog okeana.

Prijedlog je obuhvatio i američku operaciju zarobljavanja predsjednika Venecuele Nikolasa Madura bez odobrenja Kongresa, kao i pokušaj kažnjavanja demokratskog senatora Marka Kelija iz Arizone zbog video-poruke u kojoj je pripadnicima oružanih snaga poručio da mogu da odbiju izvršavanje nezakonitih naređenja.

Hegset je na konferenciji za novinare u Pentagonu u utorak odbacio optužbe i kritikovao Mesija, nazivajući ga nezadovoljnim i poraženim kongresmenom, prenosi Tanjug.