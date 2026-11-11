Žestok odgovor Meloni: Žele da je nacija paralizovana i uplašena, nećemo to dozvoliti

Italijanski premijer Đorđa Meloni izjavila je da država neće dozvoliti da anonimne prijetnje utiču na rad prosvjete i da će djeca sutra ići u školu.

"Nećemo dozvoliti da anonimni mejl odlučuje o školskom kalendaru naše djece. Ko god je ovo uradio, želio je naciju koja je paralizovana i uplašena", rekla je Melonijeva u videu objavljenom na "Iksu".

Svijet Dojave o bombama: Desetine škola evakuisane nakon prijetećih mejlova

Ona je dodala da će se Italijani sutra probuditi, odvesti djecu u školu i potom otići na posao.

"To je odgovor, i to najjači koji imamo", naglasila je Melonijeva.

Više od 6.000 škola širom Italije primilo je tokom dana putem mejla prijetnje o podmetnutim bombama.

Ministar prosvjete Đuzepe Valditara izjavio je da nema dokaza da postoji realna opasnost, ali da su učenici, nastavnici i osoblje morali da budu evakuisani u skladu sa procedurom.