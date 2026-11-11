Logo

Žestok odgovor Meloni: Žele da je nacija paralizovana i uplašena, nećemo to dozvoliti

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
11.11.2026 22:06

Komentari:

0
Premijerka Italije
Foto: Tanjug/Roberto Monaldo/LaPresse via AP

Italijanski premijer Đorđa Meloni izjavila je da država neće dozvoliti da anonimne prijetnje utiču na rad prosvjete i da će djeca sutra ići u školu.

"Nećemo dozvoliti da anonimni mejl odlučuje o školskom kalendaru naše djece. Ko god je ovo uradio, želio je naciju koja je paralizovana i uplašena", rekla je Melonijeva u videu objavljenom na "Iksu".

Полиција Италија

Svijet

Dojave o bombama: Desetine škola evakuisane nakon prijetećih mejlova

Ona je dodala da će se Italijani sutra probuditi, odvesti djecu u školu i potom otići na posao.

"To je odgovor, i to najjači koji imamo", naglasila je Melonijeva.

Više od 6.000 škola širom Italije primilo je tokom dana putem mejla prijetnje o podmetnutim bombama.

Ministar prosvjete Đuzepe Valditara izjavio je da nema dokaza da postoji realna opasnost, ali da su učenici, nastavnici i osoblje morali da budu evakuisani u skladu sa procedurom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Đorđa Meloni

Italija

dojava o bombi

Komentari (0)

Više iz rubrike

Piše "Politiko": Republikanci njega vide kao kandidata za predsjednika SAD-a

Svijet

Piše "Politiko": Republikanci njega vide kao kandidata za predsjednika SAD-a

54 min

0
Predstavnički dom Kongresa odbacio pokušaj opoziva Pita Hegseta

Svijet

Predstavnički dom Kongresa odbacio pokušaj opoziva Pita Hegseta

59 min

0
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski govori tokom konferencije za medije na samitu EU u Briselu, u petak, 16. oktobra 2026. godine.

Svijet

Vladimir Zelenski o pregovorima: Nadamo se

1 h

0
Dron

Svijet

Prvi let kineskog drona na solarni pogon

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima