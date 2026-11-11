Užas: Bračni par seksualno zlostavljao kćerku, nudili je prijatelju iz BiH za otplatu duga

Bračni par iz Rot am Zea (okrug Švebiš Hal) osuđen je pred Zemaljskim sudom u Elvangenu na dugogodišnje zatvorske kazne zbog teškog seksualnog zlostavljanja i silovanja sopstvene kćerke.

Sudsko vijeće osudilo je 45-godišnjeg oca na 11 godina i šest mjeseci zatvora, dok je 41-godišnja majka osuđena na devet godina i šest mjeseci zatvora.

U sve je umiješan i njihov porodični prijatelj koji ima dvojno državljanstvo, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Njemački bračni par je, prema navodima, svoje dijete prepustio tom poznaniku kao seksualni objekat. Taj muškarac, star 54 godine, nalazi se u bjekstvu. Za njim je raspisana međunarodna potjernica.

Djevojčica se povjerila nastavnici

Prema optužnici, roditelji su tada jedanaestogodišnju kćerku tokom više od godinu dana u više navrata prisiljavali na seksualne odnose. Kasnije im se pridružio i porodični prijatelj, Hrvat iz Bosne i Hercegovine. Roditelji su djevojčici navodno čak prijetili elektrošokovima. Optužnica navodi da je otac imao velike dugove prema 54-godišnjaku.

Slučaj je otkriven nakon što se djevojčica povjerila jednoj nastavnici. Ona je obavijestila službu za zaštitu djece i omladine, koja od februara brine o sada 13-godišnjoj djevojčici. Pred sudom su optuženi odbili da daju iskaz.

Sporna uloga sudskog vijeća

U samom postupku sudsko vijeće imalo je kontroverznu ulogu. U julu je pustilo optužene na slobodu jer nije vidjelo „hitnu sumnju na izvršenje krivičnog djela“, što je uslov za određivanje pritvora.

Portparol suda objasnio je da je osuda tada bila vjerovatna, ali ne i sigurna. U tom trenutku djevojčica još nije bila saslušana. Pošto su roditelji ćutali o optužbama, postojala je situacija „riječ protiv riječi“.

Takvom tumačenju, međutim, usprotivio se Viši pokrajinski sud u Štutgartu, koji je u avgustu ponovo aktivirao nalog za pritvor protiv oca i porodičnog prijatelja. Međutim, bilo je prekasno: 54-godišnjak je iskoristio privremeno puštanje na slobodu i pobjegao. Vlasti pretpostavljaju da se nalazi negdje u istočnoj Evropi. Prema riječima portparola suda, Hrvat posjeduje i državljanstvo Bosne i Hercegovine, što bi moglo dodatno otežati njegovo izručenje.

Otac je ranije osuđivan

Sudsko vijeće odbacuje optužbe da je došlo do pravosudnog propusta. Navodi da se tada rukovodilo stanjem spisa predmeta. Otac je u međuvremenu već bio u zatvoru u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji zbog pokušaja prevare. Takođe je ranije osuđivan zbog širenja pornografskog materijala.

Majka je, nasuprot tome, uhapšena prošle sedmice. Sudsko vijeće je očigledno posebno opterećujućim ocijenilo prethodno predstavljeno psihološko vještačenje iskaza, te je zaključilo da postoji opasnost od bjekstva.

U slučajevima seksualnog zlostavljanja analiza iskaza žrtve od strane stručnjaka predstavlja ključni temelj za donošenje presude. Trinaestogodišnja djevojčica je u video-svjedočenju opisala ono što je preživjela. Taj snimak, kao i sadržaj vještačenja, razmatran je iza zatvorenih vrata.

Sumnjive uplate na račune bračnog para

Majka se suočava i sa posebnim postupkom zbog navodne prevare sa donacijama. Tereti se da je preko platforme GoFund Me prikupljala donacije lažno predstavljajući činjenice.

Istražioci takođe provjeravaju sumnjive novčane transfere na računima bračnog para. Banke su vlastima prijavile sumnju na pranje novca. Prema navodima istrage, i u te transakcije bio je umiješan odbjegli 54-godišnjak.

(Nezavisne novine)