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Tramp o Iranu: Trebaće im 25 godina da obnove ono što smo uništili

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АТВ редакција
11.11.2026 23:07

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Tramp o Iranu: Trebaće im 25 godina da obnove ono što smo uništili
Foto: Tanjug / AP / Phelan M. Ebenhack

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da želi da SAD obezbijede potpunu pobjedu nad Iranom.

"Pobijedili smo. Želimo da budemo sigurni da imamo potpunu pobjedu, a ne pobjedu od 93 odsto", rekao je Tramp na ceremoniji posvećenoj Danu veterana.

On je dodao da se nada da SAD neće morati da unište više ništa u Iranu.

"Trebaće im 25 godina da obnove ono što smo uništili. Nadamo se da nećemo morati da uništavamo više ništa u toj zemlji", naveo je Tramp.

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