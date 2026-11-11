Tramp o Iranu: Trebaće im 25 godina da obnove ono što smo uništili

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da želi da SAD obezbijede potpunu pobjedu nad Iranom.

"Pobijedili smo. Želimo da budemo sigurni da imamo potpunu pobjedu, a ne pobjedu od 93 odsto", rekao je Tramp na ceremoniji posvećenoj Danu veterana.

On je dodao da se nada da SAD neće morati da unište više ništa u Iranu.

"Trebaće im 25 godina da obnove ono što smo uništili. Nadamo se da nećemo morati da uništavamo više ništa u toj zemlji", naveo je Tramp.