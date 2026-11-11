Tramp o Iranu: Trebaće im 25 godina da obnove ono što smo uništili

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da želi da SAD obezbijede potpunu pobjedu nad Iranom.
"Pobijedili smo. Želimo da budemo sigurni da imamo potpunu pobjedu, a ne pobjedu od 93 odsto", rekao je Tramp na ceremoniji posvećenoj Danu veterana.
On je dodao da se nada da SAD neće morati da unište više ništa u Iranu.
"Trebaće im 25 godina da obnove ono što smo uništili. Nadamo se da nećemo morati da uništavamo više ništa u toj zemlji", naveo je Tramp.
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