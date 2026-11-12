Познато ко је убијен у пуцњави у Будви

Аутор:АТВ редакција
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У пуцњави која се догодила у сриједу увече у Будви једна особа је убијена, док је друга рањена. Према информацијама подгоричких "Вијести", ријеч је о држављанима Турске.
Пуцњава се догодила у ресторану код главних семафора у Будви, а тијело убијеног мушкарца остало је на тротоару испред ресторана "Туркисх".
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Друга особа, која је рањена, побјегла је са мјеста догађаја. Полиција ју је пронашла у близини Основне школе, одакле је возилом Хитне помоћи превезена ради указивања љекарске помоћи.
Код рањеног мушкарца пронађена су два пиштоља.
Полиција трага за још двије особе које су побјегле након пуцњаве.
Према ријечима очевидаца, непосредно након што су се зачули пуцњи, више особа трчало је кроз насеље, док су станари из својих домова посматрали шта се догађа.
Полиција је блокирала главну раскрсницу, а обављени су претрес ресторана и испитивање свједока.
Из Управе полиције Црне Горе потврђено је још синоћ да је једна особа изгубила живот.
"Вечерас је, око 21.10 часова, Дежурној служби Одјељења безбједности Будва пријављено да је дошло до употребе ватреног оружја. Изласком на лице мјеста утврђено је да је једно лице лишено живота. Одмах након догађаја, полицијски службеници Одјељења безбједности Будва успоставили су блокаде и предузели хитне мјере и радње на идентификацији, лоцирању и хватању извршиоца након извршеног кривичног дјела", наводи се у саопштењу полиције.
Из полиције додају да су током првих оперативних активности успјели да лоцирају и приведу једну особу, као и да су пронашли два пиштоља и друге трагове на мјесту догађаја.
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О пуцњави је одмах обавијештен надлежни државни тужилац Вишег државног тужилаштва у Подгорици, који руководи увиђајем и даљом истрагом.
"Према првим информацијама, у догађају су учествовали страни држављани. У току су даље полицијско-тужилачке активности, као и друге мјере и радње у циљу утврђивања свих околности догађаја. О исходу предузетих активности јавност ће бити благовремено обавијештена", саопштила је полиција.
(Вијести)
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