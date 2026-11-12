Objavljen snimak incidenta u Njujorku: Poginule dvije osobe

Najmanje dvije osobe su poginule, a deset je povrijeđeno kada se srušila trospratna zgrada u Bruklinu, saopštili su zvaničnici Njujorka, dok spasioci pretražuju ruševine u potrazi za eventualno zatrpanim ljudima.

Stambena zgrada sa četiri stana, izgrađena 1930. godine, srušila se na susedno gradilište na kojem su bili u toku radovi iskopavanja, a uzrok pada se istražuje, izjavio je Džon Espozito, šef gradske vatrogasne službe.

Gradonačelnik Zohran Mamdani je izjavio da je najmanje dvoje ljudi poginulo, a da je više od 10 osoba prebačeno u lokalne bolnice sa povredama različitog stepena - od kritičnih do onih koje nisu opasne po život.

Jedan vatrogasac je takođe zadobio lakše povrede, prenosi Rojters. Zvaničnici su naveli da u trenutku rušenja zgrade u naselju Fletbuš u Bruklinu, u srijedu oko 16.00 časova po lokalnom vremenu, nije bilo odmah poznato koliko se ljudi nalazilo u svojim domovima.

Takođe nisu precizirali koliko je radnika bilo na gradilištu u trenutku nesreće. Vatrogasna ekipa, koja se slučajno zatekla u tom kraju, stigla je na lice mjesta minut nakon rušenja i pomogla u izvlačenju prvih žrtava iz ruševina, rekli su nadležni novinarima na konferenciji za štampu.

Two killed after three-storey building collapses in New York Seventeen residents were injured, including seven children, the Fire Department reported. The incident occurred in Brooklyn. “A complete collapse of a three-storey residential building into an excavation pit at an adjacent construction site, where earthworks were underway,” Fire Commissioner John Esposito explained. He said the recovery operation would continue for several days. People may still be trapped under the rubble, and search operations are ongoing. New York Mayor Zohran Mamdani confirmed the deaths and injuries resulting from the incident. — NEXTA (@nexta_tv) November 12, 2026

Snimci lokalne televizije prikazali su spasioce sa psima tragačima kako pretražuju ruševine zgrade, uklanjajući šut u kantama i tražeći bilo kakve tragove da su možda neki ljudi ostali zarobljeni u šupljinama ispod ruševina. Njujorška televizijska stanica izvijestila je da su najmanje četiri preživjele osobe izvučene iz ruševina oko dva sata nakon urušavanja, uključujući i jednu trudnicu, piše Tanjug.