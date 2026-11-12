Sedam fabrika pred zatvaranjem: Traže hitnu intervenciju nadležnih

Sedam uljara na području Kaštelanskog zaliva moglo bi već danas da obustavi preradu maslina jer više nemaju gdje da odlažu kominu, ostatak koji nastaje nakon proizvodnje maslinovog ulja.

Na to je upozorila Zajednica maslinara i uljara Hrvatske, koja traži hitnu intervenciju nadležnih institucija.

Prema njihovom saopštenju, ovogodišnji rod maslina izuzetno je obilan, a svi raspoloživi kapaciteti za prihvat komine već su popunjeni. Zbog toga bi uljare mogle da obustave preradu u narednih nekoliko sati, iako velike količine ubranih maslina još čekaju na preradu.

"Preti ozbiljna ekonomska šteta"

Zajednica maslinara i uljara Hrvatske upozorava da bi obustavljanje rada sedam uljara moglo da izazove veliku ekonomsku štetu kako proizvođačima maslinovog ulja, tako i maslinarima koji čekaju preradu ovogodišnjeg roda.

Zbog toga su za danas u 16 časova sazvali vanrednu konferenciju za medije u Uljari Vukšić u Solinu, na kojoj će ukazati na ozbiljnost situacije.

Od državnih institucija traže hitnu intervenciju i pronalaženje zakonitog privremenog riješenja koje bi omogućilo uljarama da nastave rad.

Šta je komina i zašto predstavlja problem?

Komina je ostatak koji nastaje tokom prerade maslina u ulje. Sastoji se od koštica, pokožice, pulpe i drugih ostataka ploda, a u zavisnosti od načina prerade može da sadrži i značajne količine vode.

Uljare moraju na odgovarajući način da zbrinu ovaj otpad, ali su kapaciteti za njegov prihvat ograničeni. Kada se popune, uljare više nemaju gde da odlažu nove količine koje nastaju tokom proizvodnje, piše B92.

Problem zbrinjavanja komine već godinama opterećuje dalmatinske uljare. Pojedine od njih upozoravaju na visoke troškove prevoza i zbrinjavanja, ali i na nejasnoće u propisima koji uređuju postupanje sa ovim ostacima.

Uljari upozoravali na problem i prošle godine

Predstavnici dalmatinskih uljara još u avgustu 2025. godine upozorili su da zbog neusaglašenih propisa i nedostatka jasnih smernica pojedine uljare razmišljaju o tome da uopšte ne započnu sezonu prerade.

Na sastanku sa zadarskim županom Josipom Bilaverom tada su zatražili trajno riješenje za zbrinjavanje komine i vegetabilne vode, koja takođe nastaje tokom prerade maslina.

Problem se sada ponovo pojavio usred sezone, a prema upozorenju Zajednice maslinara i uljara Hrvatske, sedam uljara na području Kaštelanskog zaliva suočava se sa neposrednom obustavom rada.

Uljari su pozvali nadležne institucije da pronađu privremeno riješenje kako bi se nastavila prerada maslina koje još čekaju da budu prerađene u ulje.