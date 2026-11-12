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Spremite se za prekide: Ove banjalučke ulice danas neće imati struju

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АТВ редакција
12.11.2026 07:53

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Strujni osigurač
Foto: Pexels

Zbog planiranih radova na elektromreži, danas će u više dijelova Banjaluke dolaziti do privremenih isključenja električne energije.

Prekidi u isporuci struje predviđeni su u različitim terminima, od jutarnjih do popodnevnih časova.

Prema rasporedu isključenja, od 8.00 do 14.00 časova bez struje će biti dijelovi ulica Borkovići (Đurići, Pavlovići i Kremenovići) i Donji Pervan (Ljubičići, Dragojevići i Kosići).

Termini za gradska i prigradska naselja

U terminu od 9.00 do 10.30 časova isključenja su planirana u dijelovima naselja Tunjice, Drakulić, Šargovac i Rakovačke Bare.

Takođe, u periodu od 9.00 do 14.00 časova električnu energiju neće imati dijelovi ulica Lipljanske, Izvorske, Zavalske, Dobrunske, Ozrenske, Đure Damjanovića, Ranka Šipke, Vojvođanske, Dr Velimira Čolića i Krajiških brigada, kao i dijelovi naselja Karanovac i Krčmarice.

Kraći prekidi u više ulica tokom dana

Kraći prekidi planirani su i u drugim dijelovima grada. Od 9.30 do 11.30 časova bez električne energije biće dijelovi ulica Peti prigradski put, Arčibalda Rajsa (broj 10), Bulevar vojvode Stepe Stepanovića (broj 240) i Vida Nježića.

Pored toga, od 10.00 do 12.00 časova isključenje je predviđeno u dijelu Ulice Boška Tošića (na brojevima 19 B, C i D).

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isključenje struje

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