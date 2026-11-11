Banjaluka: Obilježen Dan primirja u Prvom svjetskom ratu

Dvadeset i četiri hiljade dobrovoljaca iz tadašnje Banjalučke krajine borilo se sa srpskom vojskom na Solunskom frontu, a manje od 800 vratilo se na područje Republike Srpske. Srbi sa ove strane Drine borili su se sa svojom braćom jer su bili svjesni da i njihova sudbina zavisi od pobjede Srbije.

„Možemo kazati da su dobrovoljci odigrali veoma značajnu ulogu u vojsci Srbije, ne samo u proboju Solunskog fronta, nego su se oni dobrovoljno mnogo prije toga kada su se javili kao austrougarski zarobljenici u krugu Rusije da dođu ratovati za Srbiju, odnosno za sve naše prostore gdje su živjeli Srbi“, rekao je predsjednik banjalučkog Udruženja potomaka srpskih žrtava 1912. – 1918. godina, Mile Ilić.

Neprijatelji su pokušali da podijele i istrijebe srpski narod što im nije pošlo za rukom. Moramo učiti svoju djecu o skupoj pobjedi srpske vojske zbog koje danas i imamo Republiku Srpsku, poručio je Stevandić.

„Na ovom mjestu gdje piše „Javite Srbiji da je volim.“ podsjećamo se da je pobjeda u Prvom svjetskom ratu izvojevana na krilima prvih srpskih dobijenih bitaka na Kajmakčalanu, a poslije toga i ulaskom u Srbiju i razbijanjem bugarskih i austrougarskih trupa i da je prvi veliki mir potpisan 11.11.1918. u 11 časova na krilima velike srpske pobjede“, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić.

Srbi su snažan narod koji je doživio veliko stradanje i golgotu. Zbog toga su slavni srpski vojnici vaskrsli nakon što su napravili preokret u ratu, poručuje ministar Ostojić.

„Tad je njemački car rekao bugarskim vojnicima da je sramota da je šaka srpskih vojnika uspjela da napravi prekretnicu i riješi ishod Prvog svjetskog rata. To je za nas veliki uspjeh, junaštvo i velika pobjeda srpske vojske koja je uspjela da za 40 dana od Makedonije dođe do Beograda i oslobodi Beograd, a kasnije i sve druge gradove gdje su bili Srbi“, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Radan Ostojić.

Srbi su tada hrabro krenuli da brane srpsku zemlju i svoju porodicu ne razmišljajući hoće li se živi vratiti kući. To je dokaz da su sloboda, vjera i patriotizam osnovne vrijednosti srpskog naroda, poručila je Basara.

„Banjaluka se danas sjeća svih onih koji su braneći slobodu, idući za slobodom, ostavili svoj život udaljeni hiljade kilometara od svojih ognjišta. Banjaluka se danas sjeća i žrtava veleizdajničkog procesa. Sjeća se svega onoga što je doprinijelo tome da mi danas imamo Republiku Srpsku i da živimo ovdje svoji na svome“, rekla je izaslanik gradonačelnika Banjaluke, Adrijana Basara.

Srbi su u Prvom svjetskom ratu izgubili trećinu stanovništva, što na ukupan broj stanovnika predstavlja najveći gubitak u tom ratu.

Na današnji dan prije 108 godina okončan je Prvi svjetski rat potpisivanjem kapitulacije Njemačke. Na Aranđelovdan, iste godine, barjak slobode ušao je i u Banjaluku.