Banjaluka među najzagađenijima u BiH

Kvalitet vazduha u Banjaluci ponovo je na zabrinjavajućem nivou. Prema podacima platforme „IQAir“, indeks kvaliteta vazduha u gradu na Vrbasu iznosi 175, što ga svrstava u crvenu kategoriju, odnosno među gradove sa nezdravim vazduhom.

Veća vrijednost zagađenja zabilježena je u Kaknju, gdje indeks iznosi 166. Oba grada nalaze se u crvenoj kategoriji, koja označava nezdrav kvalitet vazduha.

Nepovoljne vrijednosti zabilježene su i u Tuzli, gdje indeks iznosi 115, te Jajcu sa 112. Ovi gradovi svrstani su u narandžastu kategoriju, što znači da zagađenje može predstavljati rizik prvenstveno za osjetljive grupe stanovništva.

Znatno povoljnije stanje zabilježeno je u Sarajevu, gdje je indeks iznosio 86, što odgovara umjerenom kvalitetu vazduha.

Drugačiju sliku pokazuju podaci o dugoročnom kvalitetu vazduha. Prema godišnjim prosjecima za 2025. godinu, Prijedor je bio najzagađeniji grad među navedenim mjestima, sa indeksom 93 AQI US, dok su Pale imale najnižu vrijednost – 41, prenosi Glas.